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    Кубок Германии. «Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из турнира

    Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии.

    «РБ Лейпциг» в гостях уступил «Айнтрахту» со счетом 1:3 и вылетел из турнира.

    В другой игре «Фортуна» разгромила «Кайзерслаутерн» со счетом 5:2.

    Кубок Германии. 1/8 финала

    Айнтрахт – РБ Лейпциг – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Силва (с пенальти), 17; 2:0 – Костич, 51; 2:1 – Олмо, 69; 3:1 – Костич, 90+5.

    Кайзерслаутерн – Фортуна – 2:5 (2:1)

    Голы: 0:1 – Ампома, 9; 1:1 – Кюльветтер, 10; 2:1 – Кюльветтер (с пенальти), 39; 2:2 – Хеннингс, 49; 2:3 – Циммерманн, 65; 2:4 – Хеннингс, 78; 2:5 – Штегер, 83.

    Результаты Кубка Германии

    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2020 22:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2631

      zatonn 21 минуту назад

      Конкуренты Баварии решили слиться из Кубка для экономии сил? И Дортмунд в Бремене проигрывает. Если так, то это позор

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