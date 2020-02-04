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Кайзерслаутерн - Фортуна

04.02.2020, Вторник, 20:30 мск Кайзерслаутерн, стадион Фритц Вальтер Германия. Кубок, 1/8 финала Кайзерслаутерн - Фортуна
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