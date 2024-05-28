«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3

В ответном стыковом матче за место в Бундеслиге «Бохум» обыграл в гостях дюссельдорфскую «Фортуну» 3:0, а затем взял верх в серии пенальти 6:5.

В первой встрече «Фортуна», занявшая третье место во второй Бундеслиге, победила в гостях со счетом 3:0.

«Бохум», ставший 16-м в первой Бундеслиге, сохранил место в ней на следующий сезон.

Германия. Переходные матчи за место в Бундеслиге. Ответный матч.

Фортуна Д – Бохум – 0:3 (0:1). Пенальти – 5:6

Голы: 0:1 – Хофманн, 18; 0:2 – Хофманн, 56; 0:3 – Штегер, 70 (с пенальти).