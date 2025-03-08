Бундеслига. «Бавария», «Байер» и «Боруссия» синхронно потерпели домашние поражения

В матче 25-го тура Бундеслиги «Бавария» дома проиграла «Бохуму» со счетом 2:3.

По ходу игры мюнхенцы вели в счете 2:0. Дублем отметился Рафаэль Геррейру, отличившийся на 14-й и 28-й минутах. Между этими голами не реализовал пенальти вингер мюнхенцев Серж Гнабри.

На 31-й минуте один мяч у гостей отыграл Яков Медич. В конце первого тайма «Бавария» осталась в меньшинстве после удаления Жоао Палиньи.

Во втором тайме «Бохум» забил два гола и одержал волевую победу. У гостей отличились Ибраима Сиссоко на 51-й минуте и Матуш Беро на 71-й.

Мюнхенцы прервали серию из 10 матчей подряд без поражений в Бундеслиге.

«Байер» на своем поле уступил «Вердеру» со счетом 0:2. У гостей голы забили Романо Шмид на 7-й минуте и Джастин Нджинма на 90+4-й.

Леверкузенцы прервали беспроигрышную серию из 22 матчей подряд в Бундеслиге. Клуб из Бремена прервал серию из 5 поражений подряд.

«Боруссия Д» дома потерпела поражение от «Аугсбурга» – 0:1. Единственный мяч у гостей забил Джеффри Гаувелеув на 23-й минуте.

Беспроигрышная серия «Аугсбурга» в Бундеслиге достигла 9 игр кряду.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 61 очком после 25 матчей. «Байер» идет вторым с 53 баллами. «Боруссия» и «Аугсбург» занимают 10-ю и 11-ю строчки турнирной таблицы соответственно. У команд по 35 баллов. «Вердер» идет 13-м с 33 очками. «Бохум» занимает 16-ю строчку с 20 очками.

Германия. Бундеслига. 25-й тур

Бавария – Бохум – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Геррейру, 14; 2:0 – Геррейру, 28; 2:1 – Медич, 31; 2:2 – Сиссоко, 51; 2:3 – Беро, 71.

Нереализованный пенальти: Гнабри, 22 – нет.

Удаление: Палинья, 43 – нет.

Байер – Вердер – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шмид, 7; 0:2 – Нджинма, 90+4.

Боруссия Д – Аугсбург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гаувелеув, 23.

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