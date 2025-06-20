«Байер» купит защитника «Ливерпуля»

«Байер» достиг соглашения о покупке центрального защитника «Ливерпуля» Джарела Куансы. Сумма сделки составит 30 миллионов евро плюс бонусы.
Англичанин подпишет с немецким клубом контракт, рассчитанный до лета 2030 года. Куанса пройдет медосмотр в леверкузенской команде вв ближайшее время.
- Он был приоритетной целью «Байера» в качестве замены Джонатану Та, который перебрался в «Баварию».
- 22-летний Куанса в минувшем сезоне провел 25 матчей за «Ливерпуль».
- Сейчас игрок выступает за сборную Англии на молодежном чемпионате Европы.