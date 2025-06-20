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«Байер» купит защитника «Ливерпуля»

Сегодня, 15:34

«Байер» достиг соглашения о покупке центрального защитника «Ливерпуля» Джарела Куансы. Сумма сделки составит 30 миллионов евро плюс бонусы.

Англичанин подпишет с немецким клубом контракт, рассчитанный до лета 2030 года. Куанса пройдет медосмотр в леверкузенской команде вв ближайшее время.

  • Он был приоритетной целью «Байера» в качестве замены Джонатану Та, который перебрался в «Баварию».
  • 22-летний Куанса в минувшем сезоне провел 25 матчей за «Ливерпуль».
  • Сейчас игрок выступает за сборную Англии на молодежном чемпионате Европы.

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Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Байер Куанса Джарел
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