- 11 февраля
- 19:28 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» (3:0), «Боруссия» Д на выезде победила «Вердер» (2:0)
- 9 февраля
- 00:45 Кубок Германии. «Боруссия» Д на выезде победила «Бохум» (2:1), у Ройса решающий гол
- 6 ноября 2022
- 01:25 Фото Фанаты «Боруссии» Д призвали бойкотировать ЧМ-2022 7
- 5 ноября 2022
- 19:31 Бундеслига. «Бавария» победила «Герту» Шварца (3:2), «Боруссия» Д разгромила «Бохум» 1
- 15:18 Где смотреть «Боруссия» – «Бохум»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 5 ноября
- 26 августа 2022
- 23:51 Бундеслига. «Фрайбург» победил «Бохум» и догнал «Баварию», Ордец вышел на замену
- 21 августа 2022
- 20:21 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» – 7:0 2
- 10 июля 2022
- 12:59 Фото «Бохум» подписал Ордеца. Игрок приостановил контракт с «Динамо» 2
- 11:38 Ордец перешел из «Динамо» в «Бохум» (FootBoom)
- 8 июля 2022
- 12:02 В «Бохуме» отреагировали на новость о переходе Ордеца из «Динамо»
- 11:56 Ордец близок к переходу из «Динамо» в «Бохум». Медосмотр – сегодня
- 30 апреля 2022
- 18:36 Бундеслига. «Бавария» уступила «Майнцу»; хет-трик Холанда в день смерти агента не спас «Боруссию» Д от поражения от «Бохума»
- 19 марта 2022
- 00:11 Матч «Бохум» – «Боруссия» М остановили из-за брошенного в судью стакана с водой. Он попал в голову 5
- 27 февраля 2022
- 19:34 Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско победил «Бохум» и поднялся в зону Лиги чемпионов
- 13 февраля 2022
- 13:55 «Бавария» – о поражении от «Бохума»: «Просто не наш день» 2
- 13:30 Нагельсман – о поражении от «Бохума»: «Бавария» играла медленно и вяло»
- 09:40 Нагельсман: «Поведение в перерыве при 1:4 от «Бохума»? Кричать не нужно»
- 12 февраля 2022
- 19:27 Бундеслига. «Бавария» проиграла «Бохуму», «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем» 1
- 19:07 «Бохум» – 1-я с 1975 года команда, забившая «Баварии» 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги 3