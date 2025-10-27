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Германия. Вторая Бундеслига
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Бохум
Новости
€ 19 млн
Бохум - новости команды
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Рурштадион
Сайт:
http://www.vfl-bochum.de/
Тренер:
Уве Реслер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Определились два клуба, вылетевшие из Бундеслиги
2025.05.10 20:20
Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Майнц»: Бундеслига, 10 мая 2025
2025.05.09 10:04
«Хайденхайм» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.85
2025.05.01 09:21
«Бохум» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 3.00
2025.04.26 11:33
«Вердер» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.18 14:01
Трансляция
«Байер» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025
2025.03.28 21:20
Бундеслига. «Бавария», «Байер» и «Боруссия» синхронно потерпели домашние поражения
2025.03.08 19:28
Трансляция
«Бавария» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025
2025.03.08 16:20
Трансляция
«Вольфсбург» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025
2025.02.22 16:20
Трансляция
«Бохум» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025
2025.02.15 16:20
Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург» (3:2), «Бохум» ушел с 0:3 против «Лейпцига» (3:3) благодаря хет-трику Боадю
2025.01.18 19:33
Трансляция
«Бохум» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025
2025.01.18 16:20
Бундеслига. Победа «Баварии», ничья «Байера», поражение «Боруссии Д»
2024.11.09 19:33
«Бохум» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
2024.11.09 16:20
Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Бохум» (5:0)
2024.10.27 19:27
Трансляция
«Бохум» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:20
Бундеслига. «Боруссия Д» ушла с 0:2 и победила «Бохум»
2024.09.27 23:23
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Трансляция
«Боруссия» Д – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
2024.09.27 20:20
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги – 27 сентября 2024
2024.09.26 10:04
Трансляция
«Бохум» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024
2024.08.31 15:20
Трансляция
«Лейпциг» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024
2024.08.24 15:20
Бундеслига определилась с расписанием на сезон-2024/25
2024.07.04 17:49
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
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Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
2024.05.18 19:46
Трансляция
«Бохум» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 10:44
«Бохум» – «Байер»: прогноз на матч 33 тура Бундеслиги, 12 мая
2024.05.12 09:46
Трансляция
«Бохум» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024
2024.03.10 11:57
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