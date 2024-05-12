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    «Бохум» – «Байер»: прогноз на матч 33 тура Бундеслиги, 12 мая

    В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Бохум» и «Байер». Игра состоится в Бохуме, начало – в 20:30 (мск).

    «Бохум»

    Команда Хайко Бучера набрала 33 очка и занимает 14-е место в Бундеслиге. «Бохум» добыл 7 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей 41:65.

    Отрыв от зоны вылета составляет 4 балла.

    «Байер»

    «Байер» набрал 84 очка и досрочно стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо добыли 26 побед и 6 раз сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения, разница мячей – 82:23.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 20.12.23 «Байер» – «Бохум» – 4:0;
    • 27.05.23 «Бохум» – «Байер» – 3:0;
    • 25.01.23 «Байер» – «Бохум» – 2:0;
    • 10.04.22 «Бохум» – «Байер» – 0:0;
    • 20.11.21 «Байер» – «Бохум» – 1:0.

    Прогноз на матч «Бохум» – «Байер»

    «Байер» после выхода в финал ЛЕ даст отдохнуть лидерам. «Бохуму» еще нужны очки для сохранения места в Бундеслиге, но «Байер», похоже, проигрывать не собирается. Прогноз – Ф1 (+1) с коэффициентом 1.75.

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    «Бохум» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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