В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Бохум» и «Байер». Игра состоится в Бохуме, начало – в 20:30 (мск).

«Бохум»

Команда Хайко Бучера набрала 33 очка и занимает 14-е место в Бундеслиге. «Бохум» добыл 7 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей 41:65.

Отрыв от зоны вылета составляет 4 балла.

«Байер»

«Байер» набрал 84 очка и досрочно стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо добыли 26 побед и 6 раз сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения, разница мячей – 82:23.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Бохум» – «Байер»

«Байер» после выхода в финал ЛЕ даст отдохнуть лидерам. «Бохуму» еще нужны очки для сохранения места в Бундеслиге, но «Байер», похоже, проигрывать не собирается. Прогноз – Ф1 (+1) с коэффициентом 1.75.