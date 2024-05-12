В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Бохум» и «Байер». Игра состоится в Бохуме, начало – в 20:30 (мск).
«Бохум»
Команда Хайко Бучера набрала 33 очка и занимает 14-е место в Бундеслиге. «Бохум» добыл 7 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей 41:65.
Отрыв от зоны вылета составляет 4 балла.
«Байер»
«Байер» набрал 84 очка и досрочно стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо добыли 26 побед и 6 раз сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения, разница мячей – 82:23.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:
- 20.12.23 «Байер» – «Бохум» – 4:0;
- 27.05.23 «Бохум» – «Байер» – 3:0;
- 25.01.23 «Байер» – «Бохум» – 2:0;
- 10.04.22 «Бохум» – «Байер» – 0:0;
- 20.11.21 «Байер» – «Бохум» – 1:0.
Прогноз на матч «Бохум» – «Байер»
«Байер» после выхода в финал ЛЕ даст отдохнуть лидерам. «Бохуму» еще нужны очки для сохранения места в Бундеслиге, но «Байер», похоже, проигрывать не собирается. Прогноз – Ф1 (+1) с коэффициентом 1.75.