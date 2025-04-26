27 апреля в Рурштадиуме состоится матч 31-го тура Бундеслиги между командами «Бохум» и «Унион». Этот матч является важным для обеих команд, каждая из которых преследует свои цели в турнирной таблице. «Бохум» борется за выживание, а «Унион» пытается улучшить свои позиции, чтобы закрепиться в середине таблицы.

«Бохум»

«Бохум» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге, находясь на 17-м месте после 30 туров с 20 очками. В последних пяти матчах команда не знает побед, потерпев четыре поражения. За этот период «Бохум» забил всего 6 голов, а пропустил 12. Это говорит о слабой атакующей и нестабильной оборонительной игре. В последних 5 играх они забивают в среднем 1.2 гола за матч, но в то же время пропускают 2.4 гола, что ставит под сомнение их шансы на победу в предстоящем матче.

Лучший бомбардир команды, Майрон Боаду, с 7 голами в 16 матчах, всe ещe является главной надеждой «Бохума» в атаке. Однако его усилий может не хватить, чтобы одержать победу против «Униона», особенно учитывая текущую форму команды.

«Унион»

«Унион» занимает 13-е место с 35 очками, и хотя команда не теряет форму, в последних играх наблюдается небольшая нестабильность. В последних пяти играх они забили 8 голов, что в среднем составляет 1.6 гола за матч. Пропустили они 6 голов за этот же период, что даeт средний показатель в 1.2 гола за матч. Несмотря на небольшие проблемы в обороне, «Унион» продолжает стабильно забивать и демонстрирует хорошие результаты против менее сильных соперников.

«Унион» не проигрывает в последних 6 матчах, что говорит о хорошем моральном состоянии команды. Лучший бомбардир «Униона», Бенедикт Холлербах, с 8 голами в 32 матчах, стабильно помогает команде продвигаться в верхней части турнирной таблицы.

Факты о командах

17-е место, 20 очков.

В последних 5 играх забивает 1.2 гола за матч, пропускает 2.4 гола.

Проигрывает в 4 из последних 5 матчей.

Не выигрывает в 5 последних матчах.

«Унион»

13-е место, 35 очков.

В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч, пропускает 1.2 гола.

Не проигрывает в последних 6 матчах.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи 43% (3) 29% (2) 29% (2) 13 Забитых мячей 10 1.86 В среднем за матч 1.43 4:3 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 1:1 Германия. Бундеслига, 14 тур Унион 1 : 1 Бохум Германия. Бундеслига, 32 тур Унион 3 : 4 Бохум Германия. Бундеслига, 15 тур Бохум 3 : 0 Унион Германия. Бундеслига, 28 тур Унион 1 : 1 Бохум Германия. Бундеслига, 11 тур Бохум 2 : 1 Унион Германия. Бундеслига, 34 тур Унион 3 : 2 Бохум Германия. Бундеслига, 17 тур Бохум 0 : 1 Унион

Прогноз на матч

В предстоящем матче «Бохум» находится в крайне сложной ситуации, так как команда не может выиграть в последних матчах, и еe оборона продолжает пропускать много голов. «Унион», с другой стороны, стабилен и находится в лучшей форме, чем «Бохум», несмотря на небольшие проблемы с пропущенными голами.

Прогнозируется, что «Унион» одержит победу в этом матче, несмотря на некоторую нестабильность в обороне. «Бохум», скорее всего, забьeт хотя бы один гол, но победить на фоне своих проблем в атаке и защите будет сложно.

Рекомендации для ставок: