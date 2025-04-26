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«Бохум» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 3.00

26 апреля 2025 11:00
Бохум - Унион
27 апр. 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
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3.0
Победа «Униона» – коэффициент 3.00
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27 апреля в Рурштадиуме состоится матч 31-го тура Бундеслиги между командами «Бохум» и «Унион». Этот матч является важным для обеих команд, каждая из которых преследует свои цели в турнирной таблице. «Бохум» борется за выживание, а «Унион» пытается улучшить свои позиции, чтобы закрепиться в середине таблицы.

«Бохум»

«Бохум» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге, находясь на 17-м месте после 30 туров с 20 очками. В последних пяти матчах команда не знает побед, потерпев четыре поражения. За этот период «Бохум» забил всего 6 голов, а пропустил 12. Это говорит о слабой атакующей и нестабильной оборонительной игре. В последних 5 играх они забивают в среднем 1.2 гола за матч, но в то же время пропускают 2.4 гола, что ставит под сомнение их шансы на победу в предстоящем матче.

Лучший бомбардир команды, Майрон Боаду, с 7 голами в 16 матчах, всe ещe является главной надеждой «Бохума» в атаке. Однако его усилий может не хватить, чтобы одержать победу против «Униона», особенно учитывая текущую форму команды.

«Унион»

«Унион» занимает 13-е место с 35 очками, и хотя команда не теряет форму, в последних играх наблюдается небольшая нестабильность. В последних пяти играх они забили 8 голов, что в среднем составляет 1.6 гола за матч. Пропустили они 6 голов за этот же период, что даeт средний показатель в 1.2 гола за матч. Несмотря на небольшие проблемы в обороне, «Унион» продолжает стабильно забивать и демонстрирует хорошие результаты против менее сильных соперников.

«Унион» не проигрывает в последних 6 матчах, что говорит о хорошем моральном состоянии команды. Лучший бомбардир «Униона», Бенедикт Холлербах, с 8 голами в 32 матчах, стабильно помогает команде продвигаться в верхней части турнирной таблицы.

Факты о командах

«Бохум»

  • 17-е место, 20 очков.
  • В последних 5 играх забивает 1.2 гола за матч, пропускает 2.4 гола.
  • Проигрывает в 4 из последних 5 матчей.
  • Не выигрывает в 5 последних матчах.

«Унион»

  • 13-е место, 35 очков.
  • В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч, пропускает 1.2 гола.
  • Не проигрывает в последних 6 матчах.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи
43% (3)
29% (2)
29% (2)
13
Забитых мячей
10
1.86
В среднем за матч
1.43
4:3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
1 : 1
14.12.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
3 : 4
05.05.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бохум
3 : 0
16.12.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
1 : 1
16.04.2023
Бохум
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бохум
2 : 1
23.10.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
3 : 2
14.05.2022
Бохум
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
0 : 1
18.12.2021
Унион
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Прогноз на матч

В предстоящем матче «Бохум» находится в крайне сложной ситуации, так как команда не может выиграть в последних матчах, и еe оборона продолжает пропускать много голов. «Унион», с другой стороны, стабилен и находится в лучшей форме, чем «Бохум», несмотря на небольшие проблемы с пропущенными голами.

Прогнозируется, что «Унион» одержит победу в этом матче, несмотря на некоторую нестабильность в обороне. «Бохум», скорее всего, забьeт хотя бы один гол, но победить на фоне своих проблем в атаке и защите будет сложно.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Униона» – коэффициент 3.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Униона» больше 1.5 – коэффициент 1.90

3.0
Победа «Униона» – коэффициент 3.00
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Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Унион Бохум
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