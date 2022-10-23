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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Унион
Бохум - Унион: обзор матча 23 октября 2022
Бохум
23.10.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Унион
43'
Ф. Хофманн
71'
Г. Хольтманн
90+3'
М. Пантович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Унион
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Пантович
Замена
Т. Оэрман
️️️️
К. Гамбоа
87'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
К. Антви-Адджей
79'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Ф. Ферстер
79'
78'
Желтая карточка
Т. Скарке
ГОЛ! 2:0!
Г. Хольтманн
Пас отдал
К. Антви-Адджей
71'
71'
Замена
Т. Скарке
️️️️
К. Триммель
70'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Ж. Осеи-Туту
65'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ф. Хофманн
65'
63'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
63'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Н. Гисельман
63'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хофманн
Пас отдал
Ф. Ферстер
43'
35'
Желтая карточка
П. Эккель
20'
Замена
М. Пантович
️️️️
Я. Хаберер
Желтая карточка
И. Ордец
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
7
Кевин Штегер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Милош Пантович
АП
21
Тим Скарке
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
4-1-3-2
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
18
Ордец
2
Гамбоа
8
Лосилла
18
Антви-Адджей
7
Штегер
2
Осеи-Туту
33
Хофманн
10
Ферстер
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
2
Лейте
6
Эккель
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
13
Шафер
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
10
Ферстер
3
Стафилидис
3
Стафилидис
10
Ферстер
2
Гамбоа
15
Оэрман
15
Оэрман
2
Гамбоа
18
Антви-Адджей
6
Остерхаге
6
Остерхаге
18
Антви-Адджей
2
Осеи-Туту
17
Хольтманн
17
Хольтманн
2
Осеи-Туту
33
Хофманн
35
Ганвула
35
Ганвула
33
Хофманн
17
Гисельман
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
17
Гисельман
19
Хаберер
27
Пантович
27
Пантович
19
Хаберер
28
Триммель
21
Скарке
21
Скарке
28
Триммель
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
Остались в запасе
Бохум
Унион
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бохум - Унион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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