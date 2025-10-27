Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88

27 октября 2025 9:01
Аугсбург - Бохум
28 окт. 2025, вторник 22:45 | Германия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.88
Обе забьют – да
Сделать ставку

28 октября на «ВВК-Арене» состоится матч второго раунда Кубка Германии, где «Аугсбург» примет «Бохум». Оба клуба переживают нестабильный период, но сохраняют высокий атакующий потенциал, что делает встречу потенциально зрелищной и результативной.

«Аугсбург»

Команда проводит не лучший отрезок: всего одна победа за пять последних матчей и 14 пропущенных мячей. Разгром от «РБ Лейпциг» (0:6) стал самым болезненным поражением осени. Тем не менее «Аугсбург» продолжает забивать – 6 голов за 5 игр, и практически в каждом матче создаeт моменты у ворот соперника. На своeм поле команда традиционно действует смело, делая ставку на фланговые атаки и высокую интенсивность в начале встреч. Кубковая игра – шанс частично реабилитироваться перед болельщиками, однако оборона остаeтся слабым местом.

«Бохум»

Клуб из Второй Бундеслиги выглядит чуть стабильнее, особенно в атаке. За последние пять матчей «Бохум» забил 9 голов и пропустил 10. Несмотря на положительный баланс, команда не побеждает в гостях уже пять кубковых матчей подряд, что подчеркивает проблемы при выездах. Последние результаты – ничья с «Хольштайном» (1:1) и победа над «Гертой» (3:2) – демонстрируют, что «Бохум» способен играть открыто и бороться за инициативу. Однако игра в обороне остаeтся нестабильной: команда часто теряет концентрацию во второй половине встреч.

Факты о командах

«Аугсбург»

  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Играет более активно дома, но часто теряет концентрацию после перерыва

«Бохум»

  • Не выигрывает в 5 последних кубковых матчах на выезде
  • В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи
33% (3)
33% (3)
33% (3)
14
Забитых мячей
13
1.56
В среднем за матч
1.44
2:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бохум
1 : 2
12.04.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 0
30.11.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бохум
1 : 1
03.02.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
2 : 2
02.09.2023
Бохум
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бохум
3 : 2
13.05.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
0 : 1
12.11.2022
Бохум
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бохум
0 : 2
24.04.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2 : 3
04.12.2021
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 2
27.10.2021
Аугсбург
Показать все

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Бохум»

Матч должен пройти в открытой манере: обе команды испытывают трудности в обороне, но регулярно забивают. «Аугсбург» мотивирован после крупного поражения и наверняка постарается навязать давление с первых минут. «Бохум», в свою очередь, будет делать ставку на контратаки и игру через быстрые фланги. Вероятен сценарий с большим количеством опасных моментов и обменом голами. При этом уровень исполнителей хозяев даeт им небольшое преимущество – особенно при поддержке трибун и большем опыте игры на кубковой стадии.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.88
  • Победа «Аугсбурга» – коэффициент 2.05

1.88
Обе забьют – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Бохум Аугсбург
Другие прогнозы
27.10.2025
19:30
1.87
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат - Сочи
Победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 голов
27.10.2025
20:00
1.85
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор - Ризеспор
Победа «Самсунспора»
28.10.2025
20:30
1.90
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче - Наполи
Обе забьют – да
28.10.2025
20:30
2.25
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт - Боруссия Д
Победа «Боруссии Дортмунд»
28.10.2025
20:30
1.90
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм - Гамбург
Обе забьют – да
28.10.2025
21:00
1.80
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Аль-Наср - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Насра»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 