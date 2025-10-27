28 октября на «ВВК-Арене» состоится матч второго раунда Кубка Германии, где «Аугсбург» примет «Бохум». Оба клуба переживают нестабильный период, но сохраняют высокий атакующий потенциал, что делает встречу потенциально зрелищной и результативной.

«Аугсбург»

Команда проводит не лучший отрезок: всего одна победа за пять последних матчей и 14 пропущенных мячей. Разгром от «РБ Лейпциг» (0:6) стал самым болезненным поражением осени. Тем не менее «Аугсбург» продолжает забивать – 6 голов за 5 игр, и практически в каждом матче создаeт моменты у ворот соперника. На своeм поле команда традиционно действует смело, делая ставку на фланговые атаки и высокую интенсивность в начале встреч. Кубковая игра – шанс частично реабилитироваться перед болельщиками, однако оборона остаeтся слабым местом.

«Бохум»

Клуб из Второй Бундеслиги выглядит чуть стабильнее, особенно в атаке. За последние пять матчей «Бохум» забил 9 голов и пропустил 10. Несмотря на положительный баланс, команда не побеждает в гостях уже пять кубковых матчей подряд, что подчеркивает проблемы при выездах. Последние результаты – ничья с «Хольштайном» (1:1) и победа над «Гертой» (3:2) – демонстрируют, что «Бохум» способен играть открыто и бороться за инициативу. Однако игра в обороне остаeтся нестабильной: команда часто теряет концентрацию во второй половине встреч.

Факты о командах

«Аугсбург»

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Играет более активно дома, но часто теряет концентрацию после перерыва

«Бохум»

Не выигрывает в 5 последних кубковых матчах на выезде

В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Бохум»

Матч должен пройти в открытой манере: обе команды испытывают трудности в обороне, но регулярно забивают. «Аугсбург» мотивирован после крупного поражения и наверняка постарается навязать давление с первых минут. «Бохум», в свою очередь, будет делать ставку на контратаки и игру через быстрые фланги. Вероятен сценарий с большим количеством опасных моментов и обменом голами. При этом уровень исполнителей хозяев даeт им небольшое преимущество – особенно при поддержке трибун и большем опыте игры на кубковой стадии.

Рекомендованные ставки