Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Аугсбург
Бохум - Аугсбург: обзор матча 24 апреля 2022
Бохум
24.04.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Аугсбург
15'
А. Хан
43'
М. Грегоритч (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Аугсбург
90'
+6
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Желтая карточка
К. Гамбоа
90'
+6
89'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
К. Груэсо
89'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Д. Калиджиури
84'
Желтая карточка
М. Педерсен
Замена
Э. Левен
️️️️
Э. Реджбечай
74'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
Д. Соарес
74'
65'
Замена
А. Майер
️️️️
Иаго
59'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Варгас
59'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Хан
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Цоллер
58'
Замена
Д. Блум
️️️️
Г. Хольтманн
57'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
П. Остерхаге
57'
47'
Желтая карточка
Н. Дорш
43'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Грегоритч
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Хан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
2
Гамбоа
8
Лосилла
37
Реджбечай
6
Остерхаге
17
Хольтманн
29
Асано
6
Цоллер
4-1-1-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
57
Иаго
6
Дорш
11
Груэсо
28
Хан
20
Калиджиури
11
Варгас
11
Грегоритч
3
Соарес
7
Бокхорн
7
Бокхорн
3
Соарес
37
Реджбечай
23
Левен
23
Левен
37
Реджбечай
17
Хольтманн
17
Блум
17
Блум
17
Хольтманн
6
Цоллер
91
Полтер
91
Полтер
6
Цоллер
6
Остерхаге
9
Локадия
9
Локадия
6
Остерхаге
11
Варгас
22
Педерсен
22
Педерсен
11
Варгас
11
Груэсо
2
Удуохай
2
Удуохай
11
Груэсо
20
Калиджиури
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Калиджиури
57
Иаго
10
Майер
10
Майер
57
Иаго
28
Хан
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
28
Хан
Остались в запасе
Бохум
Аугсбург
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
27
Милош Пантович
АП
Главный тренер
Томас Райс
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
27
Милош Пантович
АП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Бохум - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
Новости команд
Все
Бохум
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+