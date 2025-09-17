Украинский футболист проиграл суд «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, чем закончилось судебное разбирательство с агентом Эдуардом Мурзой, который представляет интересы экс-защитника московской команды Ивана Ордеца.

«Шло судебное разбирательство в российских судах. Во всех инстанциях мы добились успеха по этому делу.

Компенсация за продление контракта в итоге не реализовалась, потому что Иван Ордец его приостановил», – сообщил Пивоваров.