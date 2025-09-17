Украинский футболист проиграл суд «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, чем закончилось судебное разбирательство с агентом Эдуардом Мурзой, который представляет интересы экс-защитника московской команды Ивана Ордеца.
«Шло судебное разбирательство в российских судах. Во всех инстанциях мы добились успеха по этому делу.
Компенсация за продление контракта в итоге не реализовалась, потому что Иван Ордец его приостановил», – сообщил Пивоваров.
- Украинский футболист выступал за «Динамо» с 2019 по 2022 год.
- Из московского клуба он ушел в «Бохум».
Источник: «Матч ТВ»