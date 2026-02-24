Денисов – о противостоянии с Тюкавиным: «Не все игроки имеют футбольное уважение»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об игровом и словесном противостоянии с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.
– Мы одного года, мне кажется, это все пошло намного раньше, когда я играл за сборную Петербурга, а Тюкавин – за Москву. Потом «Спартак-2» – «Динамо-2». Но я все равно не ожидал. Ну, окей, так бывает, это тоже меня чему-то научило.
– Чему?
– Пониманию, что не все игроки имеют футбольное уважение.
– Почему ты считаешь, что все идет с вашей юности?
– В детстве все представляют о себе больше, чем есть на самом деле. Я чувствовал напряжение уже тогда.
– Где грань, которую футболисты не могут переходить, высказывая мнение друг о друге?
– Не думаю, что нужно говорить о футбольной этике. Чем она отличается от других сфер? Ты не обсуждаешь коллег?
– Конечно, могу.
– Это часть жизни, она всегда была, есть и будет. Просто после определенных высказываний ты понимаешь, что человек из себя представляет.
– Допускаешь, что ваши отношения с Тюкавиным могут измениться?
– Я с ним здороваюсь, мы можем случайно пересечься. Я его не избегаю, делаю то, что должен. Может, даже больше, чем нужно.
- В 2024 году после матча «Спартак» – «Динамо» (2:2) Тюкавин заявил, что в моменте с голом специально пошел в зону Денисова, так как знает, что тот «не так хорошо обороняется». Игрок «Спартака» ответил, что со стороны форварда было некорректно публично его критиковать.
- Оба футболиста родились в 2002 году.