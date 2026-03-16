Денисов успокоил болельщиков «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о своем сейве лицом в матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2).

«Знаю, многие задают вопрос по поводу состояния моего здоровья после эпизода во втором тайме.

Ничего страшного, мяч прилетел в бровь. Всем спасибо за поддержку!» – написал Денисов.