Денисов успокоил болельщиков «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о своем сейве лицом в матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2).
«Знаю, многие задают вопрос по поводу состояния моего здоровья после эпизода во втором тайме.
Ничего страшного, мяч прилетел в бровь. Всем спасибо за поддержку!» – написал Денисов.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
