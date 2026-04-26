Карседо объяснил, почему не включил Денисова в старт на «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий перед матчем 27-го тура РПЛ против «Пари НН».
– Хватило ли вам времени на подготовку к матчу?
– Мы готовы и настроены победить. Дни имеют значение, но у нас достаточно большой состав. Настраиваемся на то, чтобы добиться нужного результата.
– Почему Денисов не вошел в стартовый состав?
– Это мое решение. В большинстве матчей он выходил в стартовом составе, но сегодня предпочтение было отдано другому игроку. Я очень доволен игрой Денисова.
- Хуан Карлос Карседо работает главным тренером красно-белых с 5 января.
- Под его руководством «Спартак» в 7 матчах чемпионата России набрал 16 очков и поднялся на 5-е место.
Источник: «Матч ТВ»