Карседо объяснил, почему не включил Денисова в старт на «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий перед матчем 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

– Хватило ли вам времени на подготовку к матчу?

– Мы готовы и настроены победить. Дни имеют значение, но у нас достаточно большой состав. Настраиваемся на то, чтобы добиться нужного результата.

– Почему Денисов не вошел в стартовый состав?

– Это мое решение. В большинстве матчей он выходил в стартовом составе, но сегодня предпочтение было отдано другому игроку. Я очень доволен игрой Денисова.