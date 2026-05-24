Клуб РПЛ остался без тренера

В «Акроне» сейчас нет главного тренера.
После удачных переходных матчей с «Ротором» должность врио главного тренера покинул Марат Искаков.
«Хочу объявить о том, что мы прекращаем работу в «Акроне».
После ухода Заура Эдуардовича [Тедеева] руководство и он сам попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ, потому что не было реальных кандидатур на пост главного тренера», – сказал Искаков.
- После 30-го тура РПЛ «Акрон» уволили Заура Тедеева.
- «Акрон» проведет третий сезон в РПЛ подряд.
- Новый сезон стартует в июле.
Источник: ТАСС