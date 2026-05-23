«Спартаку» предложили взять Дзюбу

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможности возвращения нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.
«Возможно, какие‑то варианты у него есть, но только Артем может это сказать. Мне кажется, еще год как минимум он может играть.
«Спартак»? Было бы красиво. В этом клубе он вырос, прошел серьезный путь в других командах и может закончить карьеру в родном «Спартаке». Возможно, он помог бы выиграть чемпионат. Это была бы интересная история», – сказал Шикунов.
- Сегодня 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- Форвард играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.
