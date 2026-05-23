«Спартаку» предложили взять Дзюбу

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможности возвращения нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Возможно, какие‑то варианты у него есть, но только Артем может это сказать. Мне кажется, еще год как минимум он может играть.

«Спартак»? Было бы красиво. В этом клубе он вырос, прошел серьезный путь в других командах и может закончить карьеру в родном «Спартаке». Возможно, он помог бы выиграть чемпионат. Это была бы интересная история», – сказал Шикунов.