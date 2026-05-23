Спартаковец Бабич может сыграть в суперфинале с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич приступил к работе в общей группе перед суперфиналом FONBET Кубка России с «Краснодаром».

Занятие красно-белых состоялось на стадионе «Лужники».

Сербский футболист перенес операцию на крестообразных связках в октябре прошлого года. В мае Бабич рассказывал, что его состояние улучшается с каждым днем, и выражал надежду в ближайшее время выйти на поле.