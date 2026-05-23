Спартаковец Бабич может сыграть в суперфинале с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич приступил к работе в общей группе перед суперфиналом FONBET Кубка России с «Краснодаром».
Занятие красно-белых состоялось на стадионе «Лужники».
Сербский футболист перенес операцию на крестообразных связках в октябре прошлого года. В мае Бабич рассказывал, что его состояние улучшается с каждым днем, и выражал надежду в ближайшее время выйти на поле.
- Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
- «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
- «Спартак» не брал Кубок с 2022 года. «Краснодар» никогда не брал этот трофей.
