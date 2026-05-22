Мостовой – о суперфинале Кубка России: «У «Спартака» единственное преимущество над «Краснодаром»

Александр Мостовой высказался о шансах «Спартака» и «Краснодара» победить в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.

Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.

«Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.

«Я считаю, что шансы «Спартака» и «Краснодара» в суперфинале Кубка России равные – 50 на 50. По моему мнению, единственное преимущество московской команды над кубанской – это то, что матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, который заполнят спартаковские болельщики.

Мне кажется, что «быки» в предстоящей встрече будут очень агрессивны после того, как уступили «Зениту» чемпионский титул в РПЛ.

Но у меня также нет сомнений в том, что голодные до побед подопечные Хуана Карседо тоже настроены на завоевание трофея.

Так что, на мой взгляд, нас ждет очень равная и интересная игра», – заявил Мостовой.