  • Мостовой – о суперфинале Кубка России: «У «Спартака» единственное преимущество над «Краснодаром»

Мостовой – о суперфинале Кубка России: «У «Спартака» единственное преимущество над «Краснодаром»

Сегодня, 00:58
10

Александр Мостовой высказался о шансах «Спартака» и «Краснодара» победить в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.

  • Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
  • «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.

«Я считаю, что шансы «Спартака» и «Краснодара» в суперфинале Кубка России равные – 50 на 50. По моему мнению, единственное преимущество московской команды над кубанской – это то, что матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, который заполнят спартаковские болельщики.

Мне кажется, что «быки» в предстоящей встрече будут очень агрессивны после того, как уступили «Зениту» чемпионский титул в РПЛ.

Но у меня также нет сомнений в том, что голодные до побед подопечные Хуана Карседо тоже настроены на завоевание трофея.

Так что, на мой взгляд, нас ждет очень равная и интересная игра», – заявил Мостовой.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Мостовой Александр
Комментарии (10)
subbotaspartak
1779416123
Чего же голодные до побед не проголодались в Махачкале?
R_a_i_n
1779417723
У Спартака нет никакого преимущества. Если ещё Барко отцепится, я бы сказал у Краснодара шансов больше. В случае если Жедсон в старте, так это вообще как не полным составом играть. В любом случае заруба знатная будет.
boris63
1779425938
Думаю, всё решится в серии пенальти, уж на один матч «Спартак» должен настроиться.
СильныйМозг
1779426944
Будет круто, если опозорятся при своих!
zigbert
1779429256
Трудно даже спрогнозировать как будет проходить матч. Но для победы надо отдать все силы.
oyabun
1779429795
Барко не вовремя подвел. Надеюсь травма его не настолько серьезная и он всё же выйдет в воскресенье. Если нет - шансов на победу становится гораздо меньше.
