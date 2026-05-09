Подробности нестандартного возвращения «Динамо» из Краснодара в Москву

«Динамо» все-таки улетело из Краснодара в Москву на самолете.
Изначально рейс бело-голубых отменили из-за угрозы БПЛА, поэтому в пятницу днем команда выехала в столицу на автобусе.
Позднее вылет из краснодарского аэропорта разрешили, в связи с чем динамовцы вернулись в город и вечером отправились домой на самолете.
Из-за форс-мажорных обстоятельств они провели на Кубани лишние сутки.
- «Краснодар» в четверг выбил «Динамо» из FONBET Кубка России.
- 11 мая они же сыграют в 29-м туре РПЛ, но уже в Москве.
- Краснодарцы ведут борьбу за второй чемпионский титул подряд.
Источник: «Спорт-Экспресс»