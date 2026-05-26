Мусаева обвинили в поражении «Краснодара» от «Спартака» в суперфинале

Юрист, агент Антон Смирнов высказался о кубковом суперфинале между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Мусаев – без титула, чему я очень рад. Он – инородное тело в «Краснодаре», в чем я сегодня лишний раз убедился. Никакого общения с игроками во время пауз, когда они на бровке, не авторитет для них от слова совсем.

Поставить в пятерку бьющих пенальти Боселли после его фиаско в решающей игре с «Динамо» – верх идиотизма и непрофессионализма. Так не только лишаются титулов, но и ломают карьеры футболистам», – написал Смирнов.