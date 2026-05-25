  • Бубнов – о разбитом «Спартаком» кубке: «Значит, незаслуженно выиграли»

Сегодня, 12:58
11

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов рассказал примету после победы красно-белых над «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

Когда вингер москвичей Пабло Солари, позируя на камеру, поднял трофей над головой, от кубка отвалилась нижняя часть приза.

– Есть плохая примета. Мне уже позвонили и сказали. Не буду называть, кто это говорит.

– Футбольный человек?

– Да, футбольный. Он сказал, что когда такое случается… Примета такая: значит, кубок незаслуженно выиграли.

– Хорошо, хорошо, а кто это сказал?! Футбольный человек, играл в футбол?

– Да. Ну все футболисты в приметы верят.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Бубнов Александр
Комментарии (11)
шахта Заполярная
1779704696
Клоуны.
Ответить
ScarlettOgusania
1779705034
Бубен, голым по Москве пройдёшь..? хотя ничего принципиально нового мы не увидим...🤣🤣🤣
Ответить
swot1205
1779705712
этот старый пер дун бывает доволен когда-нибудь
Ответить
...уефан
1779705907
...посуда вдрызг - удача в хату!...
Ответить
SLADE2019
1779706255
Что то Бубнов сказанул, что то Ростов промычал. Пусть забавляются, пофиг. У меня же печаль о том, братцы (коллеги), что в кои веки титул заработали, да как то красиво это не отметили. К своим не очень умелым ногам Солари имеет еще и неумелые руки.
Ответить
АК 68
1779707701
Во-первых, как всегда провокационный заголовок, т.к. это сказал не Бубнов, он процитировал слова другого человека в программе коммент шоу. Во-вторых, бубен не назвал фамилию, но сказал, что это "она". Учитывая возраст Бубнова и круг его общения, это могла ляпнуть бабушка типа смородской, и что , мы должны обращать внимание на чих какой-то старенькой бабульки?
Ответить
Константин-Шапкин-google
1779708268
Суеверие не мужская тоадиция, товарисч Бубнов. Игра была честная и достойная. Судья ошибался в обе стороны. Так что всё по делу! С заслуженной победой Спартак!🫡
Ответить
andr45
1779708785
По Бубнову выходит, что только «Zenitе», в год очередного юбилея, заслуживает и Кубка тоже, а добрый дядюшка ДЮКОВ не досмотрел)
Ответить
Toomans
1779709551
Да, все все купили - и Зенит, и Спартак. Все все получили незаслуженно. Только Бубнов не ***-бо совсем, вы не подумайте.
Ответить
NewLife
1779709628
Бубнов - это кто ? Бывший посредственный игрочишка, весь сезон этот клоун на арене Бомбардира.
Ответить
