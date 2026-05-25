Бубнов – о разбитом «Спартаком» кубке: «Значит, незаслуженно выиграли»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов рассказал примету после победы красно-белых над «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.
Когда вингер москвичей Пабло Солари, позируя на камеру, поднял трофей над головой, от кубка отвалилась нижняя часть приза.
– Есть плохая примета. Мне уже позвонили и сказали. Не буду называть, кто это говорит.
– Футбольный человек?
– Да, футбольный. Он сказал, что когда такое случается… Примета такая: значит, кубок незаслуженно выиграли.
– Хорошо, хорошо, а кто это сказал?! Футбольный человек, играл в футбол?
– Да. Ну все футболисты в приметы верят.
- В суперфинале гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 36-й минуте, у «Краснодара» – Дуглас Аугусто на 57-й.
- Послематчевые пенальти у красно-белых реализовали Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. У «быков» забили 11-метровые Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов. Не забили с «точки» Хуан Боселли и Кевин Ленини.
