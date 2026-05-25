Дмитриев оценил роль Помазуна в победе «Спартака» в Кубке

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об игре голкипера команды Ильи Помазуна в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3).

Помазун заменил Александра Максименко на 90+3-й минуте и отбил два послематчевых 11-метровых.

«Верил в Илью с самого начала, поэтому не удивлен, что он так играет в серии. Он и на тренировках всегда здорово отбивает пенальти, и в игре показал себя.

Но этот трофей – заслуга всей команды, всего тренерского штаба. Были очень непростые решающие матчи, но мы верили, что можем выиграть Кубок. Мы «Спартак» и всегда должны ставить перед собой максимальные цели. И сейчас счастливы, что удалось принести трофей клубу, порадовать наших болельщиков», – сказал Дмитриев.