Дмитриев оценил роль Помазуна в победе «Спартака» в Кубке

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об игре голкипера команды Ильи Помазуна в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3).
Помазун заменил Александра Максименко на 90+3-й минуте и отбил два послематчевых 11-метровых.
«Верил в Илью с самого начала, поэтому не удивлен, что он так играет в серии. Он и на тренировках всегда здорово отбивает пенальти, и в игре показал себя.
Но этот трофей – заслуга всей команды, всего тренерского штаба. Были очень непростые решающие матчи, но мы верили, что можем выиграть Кубок. Мы «Спартак» и всегда должны ставить перед собой максимальные цели. И сейчас счастливы, что удалось принести трофей клубу, порадовать наших болельщиков», – сказал Дмитриев.
- В суперфинале гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 36-й минуте, у «Краснодара» – Дуглас Аугусто на 57-й.
- Послематчевые пенальти у красно-белых реализовали Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. У «быков» забили 11-метровые Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов. Не забили с «точки» Хуан Боселли и Кевин Ленини.
