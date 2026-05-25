Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин оценил работу Артеты в «Арсенале»

Сегодня, 13:26

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера команды Микеля Артеты.

Лондонцы в этом сезоне впервые за 22 года стали чемпионами Англии.

«Очень важна роль Артеты. Из игроков я не выделял бы кого‑то одного. На каждом отрезке сезона находился свой лидер. Главное, что их объединил Артета.

Нужно понимать, какой ресурс был. И как тренер его использовал. Не всегда ресурс позволяет тебе быть первым. Тем более, в Англии самая большая конкуренция», – сказал Аршавин.

  • Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года.
  • Ранее он также один раз выиграл с командой Кубок Англии и дважды побеждал в Суперкубке страны.
  • 30 мая «Арсенал» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Еще по теме:
Аршавин сказал, кто выиграет финал Лиги чемпионов
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было» 3
Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну» 6
Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей Артета Микель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков «Реала» в заявке на ЧМ-2026
14:28
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
14:15
6
ФотоСтало известно, когда «Спартак» получит новый кубок за 10 миллионов, взамен разбитого
13:58
7
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
13:53
1
Аршавин оценил работу Артеты в «Арсенале»
13:26
Отец Боселли ответил критикам своего сына
13:12
4
Бубнов – о разбитом «Спартаком» кубке: «Значит, незаслуженно выиграли»
12:58
11
Российский игрок может перейти в французский клуб
12:03
1
Определен фаворит за право принять Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»
11:51
12
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
11:39
2
Все новости
Все новости
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
11:12
1
АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты
Вчера, 20:09
1
Салах в последнем матче за «Ливерпуль» побил рекорд Джеррарда
Вчера, 19:41
2
ФотоЭмери сделал подарок Гвардиоле перед его последним матчем во главе «Манчестер Сити»
Вчера, 19:19
Аршавин без приглашения поедет на чемпионский парад «Арсенала»
Вчера, 18:57
16
Бруну Фернандеш побил рекорд по числу ассистов за один сезон АПЛ
Вчера, 18:48
1
Гвардиола в последнем матче во главе «Манчестер Сити» побил клубный рекорд 63-летней давности
Вчера, 18:31
Каррагер объяснил, почему Гвардиола лучше Фергюсона
Вчера, 16:13
14
«МЮ» вернулся к кандидатуре вингера «Милана»
Вчера, 14:49
Гвардиола сказал, возглавит ли он сборную Англии
Вчера, 12:41
1
Гвардиола объяснил уход из «Манчестер Сити»
Вчера, 12:07
1
Симеоне определил лучшего тренера в мире
23 мая
Назван игрок сезона АПЛ – он не из «Арсенала»
23 мая
Гвардиола жалеет только об одном решении в «Манчестер Сити»
23 мая
«Наберу Бэйлу, Модричу, Чорлуке – поедем спасать ситуацию»: Павлюченко – о «Тоттенхэме»
23 мая
Гвардиола рассказал, чем займется после ухода из «Манчестер Сити»
23 мая
1
Раскрыта новая работа Гвардиолы
22 мая
5
«Манчестер Сити» увековечит имя Гвардиолы
22 мая
Смолов раскрыл «мудака», виновного в срыве его трансфера в «Манчестер Юнайтед»
22 мая
19
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
22 мая
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
22 мая
2
Реакция Генича на первое за 22 года чемпионство «Арсенала»
22 мая
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
22 мая
4
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
22 мая
1
Мама Магуайра отреагировала на непопадание игрока «МЮ» на ЧМ-2026
22 мая
3
«Манчестер Юнайтед» намерен купить двух полузащитников – они стоят 120 миллионов
22 мая
Стало известно, как Артета узнал о чемпионстве «Арсенала»
21 мая
3
В «Лидсе» прокомментировали новость об интересе к Кисляку
21 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 