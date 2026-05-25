Аршавин оценил работу Артеты в «Арсенале»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера команды Микеля Артеты.

Лондонцы в этом сезоне впервые за 22 года стали чемпионами Англии.

«Очень важна роль Артеты. Из игроков я не выделял бы кого‑то одного. На каждом отрезке сезона находился свой лидер. Главное, что их объединил Артета.

Нужно понимать, какой ресурс был. И как тренер его использовал. Не всегда ресурс позволяет тебе быть первым. Тем более, в Англии самая большая конкуренция», – сказал Аршавин.