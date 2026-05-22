«Манчестер Сити» увековечит имя Гвардиолы

Северная трибуна стадиона «Манчестер Сити» получит имя Хосепа Гвардиолы, главного тренера команды.
Строительство трибуны ведется с конца 2023 года. Полностью она откроется к последнему матчу испанца во главе «горожан» – 24 мая против «Астон Виллы» в 38-м туре АПЛ. У входа на трибуну также установят статую Гвардиолы.
- Гвардиоле 55 лет. Он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года, его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года.
- Под руководством испанского тренера клуб пережил самый успешный период в своей истории, завоевав 20 трофеев.
- Сегодня Пеп объявил об отставке. Скорее всего, его заменит итальянец Энцо Мареска.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»