«Манчестер Сити» увековечит имя Гвардиолы

Северная трибуна стадиона «Манчестер Сити» получит имя Хосепа Гвардиолы, главного тренера команды.

Строительство трибуны ведется с конца 2023 года. Полностью она откроется к последнему матчу испанца во главе «горожан» – 24 мая против «Астон Виллы» в 38-м туре АПЛ. У входа на трибуну также установят статую Гвардиолы.