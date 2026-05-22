Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов раскрыл «мудака», виновного в срыве его трансфера в «Манчестер Юнайтед»

Смолов раскрыл «мудака», виновного в срыве его трансфера в «Манчестер Юнайтед»

Вчера, 19:59
16

Бывший форвард сборной России Федор Смолов вспомнил, как едва не перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил, и мне заруинил. Договорился с «Сити» и взял зимой перешел в «Юнайтед», и меня из-за этого не взяли.

При этом я понимаю решение «Манчестер Юнайтед» – если бы я был функционером «Манчестер Юнайтед», я бы тоже взял Алексиса Санчеса, а не Федора Смолова.

У меня был реальный контракт готовый, но по факту, какая разница, есть он или нет, если переход не состоялся – это вилами по воде все.

Златан (Ибрагимович) уже в возрасте был, Лукаку нифига не забивал, был тренером Моуринью, и он такой, типа: «Я знаю его качества. Да, он будет выходить на замену, но он создаст дополнительную конкуренцию, может, Лукаку соберется».

Как можно не перейти в «Манчестер Юнайтед»? Я из Саратова. Ты не имеешь права не перейти, если тебе предлагают. Даже 10-м нападающим», – сказал Смолов в интервью Okko.

Еще по теме:
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела» 5
Смолов выбрал лучших в сезоне РПЛ в 15 номинациях 3
Смолов назвал российских футболистов, способных усилить «Зенит» 1
Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Севилья Манчестер Юнайтед Смолов Федор Санчес Алексис
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1779469514
позор санчесу! пусть теперь хотя бы велодорожку в саратове сделает за свой счёт.
Ответить
Император 1
1779469654
Не расстраивайся, сходи в Кофеманию
Ответить
Хулиганин
1779471320
Федя начал пропадать из новостей. Приходится пургу гнать и влажные мечты озвучивать. Лопыревой приготовится.
Ответить
СильныйМозг
1779471394
А кто виноват в том, что Смолов не перешёл в Реал?
Ответить
Цугундeр
1779471849
)) "Во заливает, на фронте он был.." Му.дак из Саратова.
Ответить
...уефан
1779472998
..."И мёртвые с косами вдоль дорог стоят! И тишина"(с)...
Ответить
k611
1779475117
Пару стопарей опрокинул что ли...
Ответить
Виктор-Трофимов-google
1779485558
не, ну может после 15/16 им реально заинтересовались, но, думаю, не более. это как рассказы про переход Титова в баварию или Дзагоева в реал.
Ответить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» увековечит имя Гвардиолы
Вчера, 21:40
Смолов раскрыл «мудака», виновного в срыве его трансфера в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:59
16
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
Вчера, 13:55
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
Вчера, 13:43
2
Реакция Генича на первое за 22 года чемпионство «Арсенала»
Вчера, 13:32
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
Вчера, 13:18
3
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
Вчера, 13:14
1
Мама Магуайра отреагировала на непопадание игрока «МЮ» на ЧМ-2026
Вчера, 08:50
2
«Манчестер Юнайтед» намерен купить двух полузащитников – они стоят 120 миллионов
Вчера, 00:50
Стало известно, как Артета узнал о чемпионстве «Арсенала»
21 мая
2
В «Лидсе» прокомментировали новость об интересе к Кисляку
21 мая
1
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
21 мая
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
21 мая
2
Холанд отреагировал на чемпионство «Арсенала»
21 мая
Клуб АПЛ интересуется Кисляком
20 мая
7
Раскрыт первый трансфер «Челси» после назначения Хаби Алонсо
20 мая
Канчельскис высказался о чемпионстве «Арсенала»
20 мая
Реакция Аршавина на чемпионство «Арсенала»
20 мая
Сeмин прокомментировал чемпионство «Арсенала» в АПЛ
20 мая
Футболисты «Арсенала» гуляли до 5 утра после чемпионства
20 мая
2
Руни назвал лучшего тренера в истории футбола
20 мая
3
Реакция Кахигао на чемпионство «Арсенала»
20 мая
2
Сака дал хлесткий ответ хейтерам «Арсенала»
20 мая
1
Артета сделал заявление о первом за 22 года чемпионстве «Арсенала»
20 мая
В АПЛ появился новый самый молодой чемпион
20 мая
Премьер Великобритании отреагировал на чемпионство «Арсенала»
20 мая
1
Фанаты «Манчестер Сити» обратились к Гвардиоле
20 мая
1
Артета стал автором уникального достижения
20 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 