Смолов раскрыл «мудака», виновного в срыве его трансфера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной России Федор Смолов вспомнил, как едва не перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил, и мне заруинил. Договорился с «Сити» и взял зимой перешел в «Юнайтед», и меня из-за этого не взяли.

При этом я понимаю решение «Манчестер Юнайтед» – если бы я был функционером «Манчестер Юнайтед», я бы тоже взял Алексиса Санчеса, а не Федора Смолова.

У меня был реальный контракт готовый, но по факту, какая разница, есть он или нет, если переход не состоялся – это вилами по воде все.

Златан (Ибрагимович) уже в возрасте был, Лукаку нифига не забивал, был тренером Моуринью, и он такой, типа: «Я знаю его качества. Да, он будет выходить на замену, но он создаст дополнительную конкуренцию, может, Лукаку соберется».

Как можно не перейти в «Манчестер Юнайтед»? Я из Саратова. Ты не имеешь права не перейти, если тебе предлагают. Даже 10-м нападающим», – сказал Смолов в интервью Okko.