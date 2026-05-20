Гвардиола сделал заявление о своем будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не подтвердил свой уход из клуба.
«У меня остался год по контракту. Это все, что я могу сейчас сказать. После завершения сезона будет разговор с председателем правления «Сити».
Также нужно поговорить с членами моего штаба, с игроками. Мы вместе принимаем решения.
Я самый счастливый человек на планете из-за того, что работаю в этом особенном клубе», – сказал Гвардиола.
- Тренер возглавляет «Манчестер Сити» 10 лет (с июля 2016 года).
- Команда под его руководством выиграла 20 трофеев.
- Сообщалось, что Гвардиолу готов сменить Энцо Мареска.
Источник: NBC Sports