Гвардиола сделал заявление о своем будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не подтвердил свой уход из клуба.

«У меня остался год по контракту. Это все, что я могу сейчас сказать. После завершения сезона будет разговор с председателем правления «Сити».

Также нужно поговорить с членами моего штаба, с игроками. Мы вместе принимаем решения.

Я самый счастливый человек на планете из-за того, что работаю в этом особенном клубе», – сказал Гвардиола.