Хаби Алонсо выбрал новую команду

Вчера, 09:58
3

Стало известно, где будет работать бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо со следующего сезона.

Он близок к договоренности с «Челси». О назначении испанского специалиста планируют объявить до старта ЧМ-2026.

Также лондонский клуб вел переговоры с Андони Ираолой («Борнмут»), Оливером Глазнером («Кристал Пэлас») и Марку Силвой («Фулхэм»).

  • Алонсо уволили из «Реала» 12 января, заменив его на Альваро Арбелоа.
  • Под его руководством мадридцы выиграли 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
  • Сейчас временным тренером «Челси» является Калум МакФарлейн.
  • Ранее в этом году клуб уволил Энцо Мареску и Лайама Росеньора.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Челси Алонсо Хаби
Комментарии (3)
Skull_Boy
1778918991
Современный Челси это тотальный шаг назад
Таврида
1778920542
С таким Челси тренеру сложно работать, накупили столько хлама, что всем места в раздевалке не хватает, в коридоре переодеваются, бгг
