Хаби Алонсо выбрал новую команду

Стало известно, где будет работать бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо со следующего сезона.

Он близок к договоренности с «Челси». О назначении испанского специалиста планируют объявить до старта ЧМ-2026.

Также лондонский клуб вел переговоры с Андони Ираолой («Борнмут»), Оливером Глазнером («Кристал Пэлас») и Марку Силвой («Фулхэм»).