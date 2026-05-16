Хаби Алонсо выбрал новую команду

Стало известно, где будет работать бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо со следующего сезона.
Он близок к договоренности с «Челси». О назначении испанского специалиста планируют объявить до старта ЧМ-2026.
Также лондонский клуб вел переговоры с Андони Ираолой («Борнмут»), Оливером Глазнером («Кристал Пэлас») и Марку Силвой («Фулхэм»).
- Алонсо уволили из «Реала» 12 января, заменив его на Альваро Арбелоа.
- Под его руководством мадридцы выиграли 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
- Сейчас временным тренером «Челси» является Калум МакФарлейн.
- Ранее в этом году клуб уволил Энцо Мареску и Лайама Росеньора.
Источник: твиттер Фабрицио Романо