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Рекордсмен АПЛ по количеству матчей завершил карьеру

1 июня, 12:47
4

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер объявил о завершении карьеры.

«После 24 сезонов в Премьер-лиге мне кажется, что настало подходящее время завершить свою игровую карьеру.

Начиная с дебюта за «Лидс Юнайтед», за который я болел с детства, в 16 лет и став самым молодым бомбардиром Премьер-лиги, я и представить себе не мог, какой путь я пройду, вплоть до того, что в прошлом году я не мог поднять ногу, и заканчивая возвращением в возрасте 40 лет в состав «Брайтона», который во второй раз в своей истории вышел в еврокубки.

Представлять «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон» – и, конечно же, провести незабываемый месяц в «Суиндоне» – это невероятная честь. Каждый клуб сыграл огромную роль в моей жизни и карьере, и я хочу поблагодарить всех, кто был к этому причастен – владельцев, персонал, тренеров, партнеров по команде и болельщиков, которые приняли меня и помогли мне на этом пути.

Мне посчастливилось пережить незабываемые моменты: от борьбы за выживание до завоевания трофеев, игры в Европе и представления своей страны, Англии, на двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Но больше всего я буду дорожить людьми и дружбой, которые я обрел за время своей карьеры.

Болельщикам – спасибо. Тем, кто поддерживал меня на каждом шагу, ваша поддержка значила для меня больше, чем вы можете себе представить. И тем, кто досаждал мне, тоже спасибо – вы все сыграли свою роль в том, чтобы сделать этот путь незабываемым и помочь мне сформироваться как игроку и как личности.

Моей семье – спасибо за каждую жертву, за каждый пройденный в пути километр и за каждый момент поддержки. Ничего из этого не было бы возможно без вас.

Я покидаю футбол с огромной гордостью, благодарностью и воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь. Футбол дал мне гораздо больше, чем я мог себе представить, и я всегда буду благодарен за предоставленные возможности. Спасибо всем, кто был частью этого пути», – написал 40-летний Милнер в социальной сети.

  • Он провел рекордные 658 матчей в АПЛ.
  • На счету Милнера 61 матч и 1 гол за сборную Англии c 2009 по 2016 годы.
  • В составе «Ливерпуля» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
  • В составе «Манчестер Сити» Милнер дважды победил в АПЛ, по разу выиграл Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии. В составе «Ньюкасла» он был абсолютным победителем Кубка Интертото.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Англия Милнер Джеймс
Комментарии (4)
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acor94
1780308005
Прощай, легенда!
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Kороче
1780308428
Красава ! Хорошо сказал.
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zigbert
1780312317
Богатая история чего говорить
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mihail200606
1780319182
Зверь...
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