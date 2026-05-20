Раскрыт первый трансфер «Челси» после назначения Хаби Алонсо

Игрок «Страсбура» Валентин Барко летом перейдет в «Челси».

Этот трансфер станет первым для лондонского клуба после назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера.

21-летний аргентинец способен выступать на трех позициях – центрального хавбека, левого защитника и левого вингера.

С новичком заключат шестилетний контракт, рассчитанный до 2032 года.