Раскрыт первый трансфер «Челси» после назначения Хаби Алонсо

Игрок «Страсбура» Валентин Барко летом перейдет в «Челси».
Этот трансфер станет первым для лондонского клуба после назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера.
21-летний аргентинец способен выступать на трех позициях – центрального хавбека, левого защитника и левого вингера.
С новичком заключат шестилетний контракт, рассчитанный до 2032 года.
- В сезоне-2025/26 Барко забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 43 матчах.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Аргентинский универсал уже выступал в АПЛ за «Брайтон».
Источник: Football365