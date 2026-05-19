АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» и лишился шансов на титул

«Манчестер Сити» потерял очки в 37-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы на выезде сыграла вничью с «Борнмутом» со счетом 1:1, уйдя от поражения на 95-й минуте.

На гол Эли Жуниора Крупи в компенсированное время ответил Эрлинг Холанд.

Потеряв очки, «Сити» лишился шансов на титул и финиширует в АПЛ вторым.

«Борнмут» закрепился на шестом месте в таблице лиги.