АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» и лишился шансов на титул

«Манчестер Сити» потерял очки в 37-м туре чемпионата Англии.
Команда Хосепа Гвардиолы на выезде сыграла вничью с «Борнмутом» со счетом 1:1, уйдя от поражения на 95-й минуте.
На гол Эли Жуниора Крупи в компенсированное время ответил Эрлинг Холанд.
Потеряв очки, «Сити» лишился шансов на титул и финиширует в АПЛ вторым.
«Борнмут» закрепился на шестом месте в таблице лиги.
Англия. Премьер-лига. 37 тур
Борнмут - Манчестер Сити - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Э. Жуниор Крупи, 39; 1:1 - Э. Холанд, 90+5.
Источник: «Бомбардир»