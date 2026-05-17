Подробности назначения Алонсо в «Челси»

Хаби Алонсо, бывший главный тренер «Байера», получит в «Челси» должность «менеджера» с расширенными полномочиями.

По информации журналиста Бена Джейкобса, испанский специалист официально займет пост именно «менеджера», а не «главного тренера». Такой статус предполагает более широкий круг обязанностей, чем был у предыдущих тренеров лондонского клуба.

Ранее стало известно, что соглашение Алонсо с «Челси» будет рассчитано на четыре года.