Подробности назначения Алонсо в «Челси»

Хаби Алонсо, бывший главный тренер «Байера», получит в «Челси» должность «менеджера» с расширенными полномочиями.
По информации журналиста Бена Джейкобса, испанский специалист официально займет пост именно «менеджера», а не «главного тренера». Такой статус предполагает более широкий круг обязанностей, чем был у предыдущих тренеров лондонского клуба.
Ранее стало известно, что соглашение Алонсо с «Челси» будет рассчитано на четыре года.
- Алонсо уволили из «Реала» 12 января, заменив его на Альваро Арбелоа.
- Под его руководством мадридцы выиграли 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
- Сейчас временным тренером «Челси» является Калум МакФарлейн. Ранее в этом году клуб уволил Энцо Мареску и Лайама Росеньора.
