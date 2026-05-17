АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Форест» и финиширует 3-м (3:2)

«Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ победил дома «Ноттингем Форест». Команды забили на двоих пять голов.
У манчестерцев отличились Люк Шоу, Матеус Кунья, Брайан Мбемо. У «Форест» забили Морато и Морган Гиббс-Уайт.
Три очка позволили команде Майкла Кэррика укрепиться на третьем месте – именно на нем манчестерцы финишируют впервые с 2023 года. «Ноттингем Форест» занимает 16-ю строчку.
Англия. Премьер-лига. 37 тур
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест - 3:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Шоу, 5; 1:1 - Морато, 53; 2:1 - М. Кунья, 55; 3:1 - Б. Мбемо, 76; 3:2 - М. Гиббс-Уайт, 78.
Источник: «Бомбардир»