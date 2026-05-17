АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Форест» и финиширует 3-м (3:2)

«Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ победил дома «Ноттингем Форест». Команды забили на двоих пять голов.

У манчестерцев отличились Люк Шоу, Матеус Кунья, Брайан Мбемо. У «Форест» забили Морато и Морган Гиббс-Уайт.

Три очка позволили команде Майкла Кэррика укрепиться на третьем месте – именно на нем манчестерцы финишируют впервые с 2023 года. «Ноттингем Форест» занимает 16-ю строчку.