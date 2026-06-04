Сафонов попал в топ-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов занял 7-е место в списке самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Стоимость россиянина оценена в 42,9 миллиона евро. Возглавил список бывший партнер Сафонова по «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, выступающий сейчас за «Манчестер Сити». Рейтинг составлен на основе статистической модели CIES.

Топ-10 выглядит так:

1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 79,5 миллиона евро;

2. Жоан Гарсия («Барселона») – 78 миллионов;

3. Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед») – 52,7 миллиона;

4. Майк Пендерс («Страсбур», аренда из «Челси») – 47,6 миллиона;

5. Джеймс Траффорд («Манчестер Сити») – 46,2 миллиона;

6. Йонас Урбиг («Бавария») – 45,1 миллиона;

7. Матвей Сафонов («ПСЖ») – 42,9 миллиона;

8. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 42,8 миллиона;

9. Миле Свилар («Рома») – 41 миллион.

10. Куивин Келлехер («Брентфорд») – 40,5 миллиона.