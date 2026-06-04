Сафонов попал в топ-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов занял 7-е место в списке самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
Стоимость россиянина оценена в 42,9 миллиона евро. Возглавил список бывший партнер Сафонова по «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, выступающий сейчас за «Манчестер Сити». Рейтинг составлен на основе статистической модели CIES.
Топ-10 выглядит так:
1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 79,5 миллиона евро;
2. Жоан Гарсия («Барселона») – 78 миллионов;
3. Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед») – 52,7 миллиона;
4. Майк Пендерс («Страсбур», аренда из «Челси») – 47,6 миллиона;
5. Джеймс Траффорд («Манчестер Сити») – 46,2 миллиона;
6. Йонас Урбиг («Бавария») – 45,1 миллиона;
7. Матвей Сафонов («ПСЖ») – 42,9 миллиона;
8. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 42,8 миллиона;
9. Миле Свилар («Рома») – 41 миллион.
10. Куивин Келлехер («Брентфорд») – 40,5 миллиона.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.