Стало известно, почему Алонсо не возглавил «Ливерпуль»

«Ливерпуль» не рассматривал возможность назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера.
«Высказывались предположения, что задержка с увольнением Слота лишила «Ливерпуль» возможности заполучить Хаби Алонсо. Однако на самом деле [спортивный директор] Майкл Эдвардс и [генеральный директор] Ричард Хьюз не рассматривали нового тренера «Челси» как серьезного претендента», – написал источник.
- «Ливерпуль» уволил Арне Слота с поста главного тренера по окончании сезона.
- Основным претендентом на это место считается Андони Ираола из «Брайтона».
- Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо в мае возглавил «Челси».
Источник: The Athletic