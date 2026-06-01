Стало известно, почему Алонсо не возглавил «Ливерпуль»

«Ливерпуль» не рассматривал возможность назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера.

«Высказывались предположения, что задержка с увольнением Слота лишила «Ливерпуль» возможности заполучить Хаби Алонсо. Однако на самом деле [спортивный директор] Майкл Эдвардс и [генеральный директор] Ричард Хьюз не рассматривали нового тренера «Челси» как серьезного претендента», – написал источник.