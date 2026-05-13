АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и сократил до 2 очков отставание от «Арсенала»

«Манчестер Сити» крупно выиграл в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии.
Команда Хосепа Гвардиолы дома разгромила «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.
Авторы голов – Антуан Семеньо, Омар Мармуш и Савиньо. В активе Фила Фодена ассистентский дубль.
«Сити» набрал 77 очков в 36 турах АПЛ и теперь отстает от лидирующего «Арсенала» всего на два балла.
В заключительных турах «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом» и «Астон Виллой», а «Арсенал» – с «Бернли» и «Кристал Пэлас».
Англия. Премьер-лига. 31 тур
Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - А. Семеньо, 32; 2:0 - О. Мармуш, 40; 3:0 - Савиньо, 84.
