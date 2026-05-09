АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брентфорд», Холанд забил пяткой

«Манчестер Сити» дома победил «Брентфорд» со счетом 3:0 в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Голы у «горожан» забили Жереми Доку на 60-й минуте, Эрлинг Холанд на 75-й и Омар Мармуш на 90+2-й.

Отметим, что норвежский форвард забил пяткой, воспользовавшись удачными рикошетами. С 26 голами он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ с 74 очками после 35 игр. У лидирующего «Арсенала» на счету 76 баллов.

Беспроигрышная серия «горожан» в Премьер-лиге достигла 13 матчей подряд.

«Брентфорд» занимает 8-е место с 51 очком после 36 встреч.