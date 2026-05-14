Перес объяснил провал Хаби Алонсо в «Реале»

Вчера, 00:58
4

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил, почему у Хаби Алонсо не получилось на посту главного тренера мадридской команды.

«Приглашение Алонсо не было ошибкой. Просто у нас не было предсезонной подготовки [из-за клубного ЧМ]. Когда нет предсезонки, это сказывается на физическом состоянии.

Мы думали, такое изменение [смена главного тренера] решит проблему, но это продлилось недолго, а потом всe снова развалилось», – сказал Перес.

  • Алонсо уволили 12 января, заменив его на Альваро Арбелоа.
  • Под руководством Хаби «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
  • При Арбелоа команда закончила сезон без трофеев.
  • Ожидается, что летом в мадридский клуб вернется Жозе Моуринью.

Источник: Marca
Комментарии (4)
Александр-Балашов-google
1778733038
Глупость. Смысл менять тогда тренера, что сделает другой в этой ситуации? Дали бы поработать Алонсо до конца сезона и начать следующий с предсезонкой, всё как положено, вот тогда и смотрели бы. Но только тут дело далеко не в этом.
Ответить
Перес объяснил провал Хаби Алонсо в «Реале»
