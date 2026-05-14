Перес объяснил провал Хаби Алонсо в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил, почему у Хаби Алонсо не получилось на посту главного тренера мадридской команды.

«Приглашение Алонсо не было ошибкой. Просто у нас не было предсезонной подготовки [из-за клубного ЧМ]. Когда нет предсезонки, это сказывается на физическом состоянии.

Мы думали, такое изменение [смена главного тренера] решит проблему, но это продлилось недолго, а потом всe снова развалилось», – сказал Перес.