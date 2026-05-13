Перес – о двух сезонах «Реала» без трофеев: «Тогда остальные европейские команды должны покончить с собой»

Президент «Реала» Флорентино Перес не согласился с тезисом, что трофейная засуха мадридской команды длится уже два сезона.

Он напомнил о выигранных Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке в 2024 году.

«В прошлом сезоне мы выиграли два титула. Нам что, обязательно ежегодно брать Лигу чемпионов? Тогда остальные европейские команды должны просто покончить с собой», – сказал Перес.