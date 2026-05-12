Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отказался говорить о своем будущем до конца сезона.
Ранее сообщалось, что он может возглавить «Реал».
– 1 марта вы заявили, что хотите остаться. После всего, что произошло, подпишете ли вы контракт сейчас?
– Нет. Потому что 1 марта – это 1 марта, и потому что последняя неделя чемпионата – это не время для размышлений о будущем, о контрактах, а время для размышлений о нашей миссии, которая заключается в том, чтобы совершить чудо. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду под чудом.
С того момента, как мы вступили в эту финальную фазу, я решил, что не хочу никого слушать, что хочу быть изолированным на своем рабочем месте.
У нас еще есть игра против «Эшторила». И с понедельника [18 мая] я смогу ответить на вопрос о своем будущем как тренера и будущем «Бенфики».
- «Бенфика» занимает 3-е место в чемпионате Португалии с 77 очками после 33 туров. Она отстает от идущего 2-м «Спортинга» на 2 очка. 2-е место дает право выступить в квалификации Лиги чемпионов, 3-е – в квалификации Лиги Европы.
- В 34-м туре «Бенфика» сыграет в гостях с «Эшторилом» 17 мая. Начало в 19:00 мск.