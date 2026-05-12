Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отказался говорить о своем будущем до конца сезона.

Ранее сообщалось, что он может возглавить «Реал».

– 1 марта вы заявили, что хотите остаться. После всего, что произошло, подпишете ли вы контракт сейчас?

– Нет. Потому что 1 марта – это 1 марта, и потому что последняя неделя чемпионата – это не время для размышлений о будущем, о контрактах, а время для размышлений о нашей миссии, которая заключается в том, чтобы совершить чудо. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду под чудом.

С того момента, как мы вступили в эту финальную фазу, я решил, что не хочу никого слушать, что хочу быть изолированным на своем рабочем месте.

У нас еще есть игра против «Эшторила». И с понедельника [18 мая] я смогу ответить на вопрос о своем будущем как тренера и будущем «Бенфики».