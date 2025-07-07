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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Эшторил
€ 37 млн
Эшторил
Эшторил
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Сайт:
http://www.estorilpraia.pt/
Тренер:
Вашку Сеабра
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«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
Трансляция
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
«Рубин» хочет купить Винисиуса
2025.07.06 23:36
4
Агенты Вагнера отреагировали на информацию об интересе «Спартака»
2025.06.12 14:26
3
Прогноз на точный счeт матча «Эшторил» – «Эштрела»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:46
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
Прогноз на точный счет матча «Эшторил» – «Бенфика»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 13:12
«Эшторил» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.04.18 15:00
Португальский клуб заинтересовался российским защитником из Первой лиги
2024.06.10 08:54
1
Видео
Попугай прервал матч в Португалии: поймать его оказалось не так просто
2023.04.07 14:32
2
Фото
«Вулверхэмптон» подписал вингера Шикинью. Он стал 11-м португальцем в команде
2022.01.17 23:35
Фото
Примейра. «Порту» победил «Эшторил», уступая 0:2. Решающий гол на 90-й минуте забил сын главного тренера Консейсау
2022.01.08 23:14
«Шахтер» подписал 18-летнего бразильца из «Эшторила»
2018.12.24 09:39
3
Болельщики «Спортинга» пожелали смерти фанатам «Порту», спев песню про трибуну стадиона «Эшторила»
2018.01.18 17:27
2
Фото
Матч «Эшторил» – «Порту», прерванный из-за развала стадиона, будет доигран 21 февраля
2018.01.16 22:38
4
Фото
Матч «Эшторила» с «Порту» прерван из-за угрозы обрушения трибуны
2018.01.16 06:32
5
«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Эшторила»
2017.08.13 12:33
2
Аилтон, которого не отпустили в ЦСКА, стал игроком «Штутгарта»
2017.07.18 20:40
2
«Эшторил» отказался продавать Аилтона за 2 миллиона в ЦСКА
2017.06.23 17:23
3
Защитник «Эшторила» Феррейра перейдет в ЦСКА
2017.06.07 18:16
9
ЦСКА и «Бенфика» присматриваются к защитнику «Эшторила»
2017.06.06 10:28
6
ЦСКА готов продать Базелюка, у игрока есть предложение от команды из РФПЛ
2017.05.17 14:28
5
Фото
Сын Бебето сменил «Эшторил» на «Спортинг»
2017.05.16 11:54
Агент Базелюка сообщил, что судьба нападающего будет решаться ближе к лету
2017.04.17 16:33
2
В ЦСКА рассчитывают на Макарова и Чернова в следующем сезоне
2017.04.07 10:56
4
Петарда, брошенная с трибуны болельщиков «Порту», оглушила голкипера «Эшторила»
2017.01.29 01:39
9
Агент Индио заявил, что его клиент был бы рад присоединиться к ЦСКА
2017.01.26 19:33
3
1
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