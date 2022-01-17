- 17 января 2022
- 23:35 Фото «Вулверхэмптон» подписал вингера Шикинью. Он стал 11-м португальцем в команде
- 8 января 2022
- 23:14 Фото Примейра. «Порту» победил «Эшторил», уступая 0:2. Решающий гол на 90-й минуте забил сын главного тренера Консейсау
- 24 декабря 2018
- 09:39 «Шахтер» подписал 18-летнего бразильца из «Эшторила» 3
- 18 января 2018
- 17:27 Болельщики «Спортинга» пожелали смерти фанатам «Порту», спев песню про трибуну стадиона «Эшторила» 2
- 16 января 2018
- 22:38 Фото Матч «Эшторил» – «Порту», прерванный из-за развала стадиона, будет доигран 21 февраля 4
- 06:32 Фото Матч «Эшторила» с «Порту» прерван из-за угрозы обрушения трибуны 5
- 13 августа 2017
- 12:33 «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Эшторила» 2
- 18 июля 2017
- 20:40 Аилтон, которого не отпустили в ЦСКА, стал игроком «Штутгарта» 2
- 23 июня 2017
- 17:23 «Эшторил» отказался продавать Аилтона за 2 миллиона в ЦСКА 3
- 7 июня 2017
- 18:16 Защитник «Эшторила» Феррейра перейдет в ЦСКА 9
- 6 июня 2017
- 10:28 ЦСКА и «Бенфика» присматриваются к защитнику «Эшторила» 6
- 17 мая 2017
- 14:28 ЦСКА готов продать Базелюка, у игрока есть предложение от команды из РФПЛ 5
- 16 мая 2017
- 11:54 Фото Сын Бебето сменил «Эшторил» на «Спортинг»
- 17 апреля 2017
- 16:33 Агент Базелюка сообщил, что судьба нападающего будет решаться ближе к лету 2
- 7 апреля 2017
- 10:56 В ЦСКА рассчитывают на Макарова и Чернова в следующем сезоне 4
- 29 января 2017
- 01:39 Петарда, брошенная с трибуны болельщиков «Порту», оглушила голкипера «Эшторила» 9
- 26 января 2017
- 19:33 Агент Индио заявил, что его клиент был бы рад присоединиться к ЦСКА 3
- 25 января 2017
- 19:23 Агент Индио: «Если ЦСКА действительно нужен мой клиент, то будет легко провести сделку» 4
- 24 января 2017
- 23:32 ЦСКА предложил 3,5 миллиона за хавбека «Эшторила» 11
- 18 января 2017
- 01:46 Базелюк вышел с «Эшторилом» в полуфинал Кубка Португалии
- 4 января 2017
- 21:21 ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника «Эшторила» 2
- 15 декабря 2016
- 16:01 ЦСКА не имеет опции досрочного возвращения из аренды Базелюка 3
- 11:48 Агент: «Эшторил» рассматривает возможность выкупа прав на Базелюка» 8
- 07:08 Базелюк вывел «Эшторил» в четвертьфинал Кубка Португалии, оформив дубль 19
- 4 декабря 2016
- 23:11 Видео Базелюк отметился дебютным голом за «Эшторил» спустя три минуты после выхода на замену 9