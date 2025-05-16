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Прогноз на точный счёт матча «Эшторил» – «Эштрела»: Примейра, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:27
Эшторил - Эштрела
17 мая 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 34 тур
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6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Эшторила»
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Заключительный тур Примейры подарит зрителям встречу между командами с разными турнирными задачами. «Эшторил» уже обезопасил себя от борьбы за выживание, но хочет финишировать в десятке. «Эштрела» рискует покинуть элиту и должен выложиться на максимум в этом поединке. Игра пройдeт на стадионе «Антониу Коимбра да Мота».

«Эшторил»

Команда завершает сезон в неоднозначной форме. С одной стороны – 43 очка, уверенное место в середине таблицы и яркий стиль с акцентом на атаку. С другой – нестабильность в защите, особенно в домашних матчах: 3 поражения подряд на своeм поле и 10 пропущенных голов за 5 последних игр.Однако линия нападения остаeтся грозной. Алехандро Маркес забил 11 голов и выглядит уверенно, а «Эшторил» отличается в каждом из последних трeх туров. Статистика подтверждает атакующий настрой: в среднем 1.2 забитого за игру при 2 пропущенных. Это делает команду одновременно опасной и уязвимой.

«Эштрела»

Коллектив отчаянно борется за выживание, но текущая форма вызывает опасения. «Эштрела» проиграла 4 из 5 последних матчей, забив в этом отрезке лишь 2 гола. Проблемы с реализацией и слабая игра на выезде – главные причины низкой позиции.При этом команда способна на сюрпризы: победа над «Порту» (2:0) в 32 туре показала, что «Эштрела» может мобилизоваться в нужный момент. Основная ударная сила – Жоау Кикаш с 6 мячами. Однако в целом атака редко радует: лишь 0.4 гола в среднем за 5 туров.

Факты о командах

«Эшторил»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.2 гола за игру, 2.0 – пропущенных (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 турах подряд
  • Проиграл 3 домашних матча подряд

«Эштрела»

  • Забивает в среднем 0.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за игру (последние 5 игр)
  • Победил в 1 из 5 последних встреч
  • Забил всего 2 мяча в последних 5 матчах

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
6
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
1.33
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Португалия. Примейра, 17 тур
Эштрела
2 : 4
05.01.2025
Эшторил
Португалия. Примейра, 20 тур
Эшторил
1 : 0
04.02.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 3 тур
Эштрела
2 : 1
25.08.2023
Эшторил

Прогноз на матч «Эшторил» – «Эштрела»

«Эшторил» выглядит фаворитом: атакующая линия на порядок сильнее, особенно на фоне слабой реализации «Эштрелы». Хозяева играют открыто, пусть и нестабильно, а гости, несмотря на мотивацию, не показывают уверенности. На фоне домашней поддержки и высокой результативности «Эшторил» должен завершить сезон победой.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Эшторила».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Эшторила» – коэффициент 6.10
  • Индивидуальный тотал «Эшторила» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Победа «Эшторила» всухую – коэффициент 2.90

6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Эшторила»
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Автор: Воронцов Егор
Португалия. Примейра Эштрела Эшторил
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