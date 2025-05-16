Заключительный тур Примейры подарит зрителям встречу между командами с разными турнирными задачами. «Эшторил» уже обезопасил себя от борьбы за выживание, но хочет финишировать в десятке. «Эштрела» рискует покинуть элиту и должен выложиться на максимум в этом поединке. Игра пройдeт на стадионе «Антониу Коимбра да Мота».

«Эшторил»

Команда завершает сезон в неоднозначной форме. С одной стороны – 43 очка, уверенное место в середине таблицы и яркий стиль с акцентом на атаку. С другой – нестабильность в защите, особенно в домашних матчах: 3 поражения подряд на своeм поле и 10 пропущенных голов за 5 последних игр.Однако линия нападения остаeтся грозной. Алехандро Маркес забил 11 голов и выглядит уверенно, а «Эшторил» отличается в каждом из последних трeх туров. Статистика подтверждает атакующий настрой: в среднем 1.2 забитого за игру при 2 пропущенных. Это делает команду одновременно опасной и уязвимой.

«Эштрела»

Коллектив отчаянно борется за выживание, но текущая форма вызывает опасения. «Эштрела» проиграла 4 из 5 последних матчей, забив в этом отрезке лишь 2 гола. Проблемы с реализацией и слабая игра на выезде – главные причины низкой позиции.При этом команда способна на сюрпризы: победа над «Порту» (2:0) в 32 туре показала, что «Эштрела» может мобилизоваться в нужный момент. Основная ударная сила – Жоау Кикаш с 6 мячами. Однако в целом атака редко радует: лишь 0.4 гола в среднем за 5 туров.

Факты о командах

«Эшторил»

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем: 1.2 гола за игру, 2.0 – пропущенных (последние 5 игр)

Забивает в 3 турах подряд

Проиграл 3 домашних матча подряд

«Эштрела»

Забивает в среднем 0.4 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру (последние 5 игр)

Победил в 1 из 5 последних встреч

Забил всего 2 мяча в последних 5 матчах

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 6 Забитых мячей 4 2 В среднем за матч 1.33 4:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:4 Португалия. Примейра, 17 тур Эштрела 2 : 4 Эшторил Португалия. Примейра, 20 тур Эшторил 1 : 0 Эштрела Португалия. Примейра, 3 тур Эштрела 2 : 1 Эшторил

Прогноз на матч «Эшторил» – «Эштрела»

«Эшторил» выглядит фаворитом: атакующая линия на порядок сильнее, особенно на фоне слабой реализации «Эштрелы». Хозяева играют открыто, пусть и нестабильно, а гости, несмотря на мотивацию, не показывают уверенности. На фоне домашней поддержки и высокой результативности «Эшторил» должен завершить сезон победой.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Эшторила».

Рекомендованные ставки: