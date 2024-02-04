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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Эштрела
Эшторил - Эштрела: обзор матча 04 февраля 2024
Эшторил
04.02.2024, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 0
Завершен
Эштрела
57'
М. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Эштрела
Замена
Н. Йович
️️️️
Р. Гитан
90'
+4
85'
Желтая карточка
П. Са
79'
Желтая карточка
Л. Букка
78'
Замена
Л. Букка
️️️️
Л. Кордейро
78'
Замена
П. Са
️️️️
A.
Замена
В. Заносело
️️️️
М. Фернандеш
78'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Маркеш
78'
Желтая карточка
М. Ндиайе
75'
Желтая карточка
Ж. Маркеш
71'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
А. Маркес
67'
65'
Замена
А. Луис
️️️️
J. Omurwa
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандеш
57'
54'
Замена
Нану
️️️️
Кикас
54'
Замена
R. Tavares
️️️️
Р. Пиньо
Желтая карточка
А. Маркес
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
(К)
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
6
Aloisio
(К)
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Эшторил
38
Alan Gobetti
ВР
31
Марсело Карне
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
8
Michel Costa
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Эштрела
98
Wagner
ВР
71
Lucão
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
21
Педру Са
ОП
8
Леонель Букка
ЦП
17
Joao Reis
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
4
5
Виталь
5
Мангала
20
Пина
19
Ндиайе
18
Фернандеш
33
Маркеш
99
Гитан
9
Маркес
20
Араужо
4-3-1-2
30
3
Мендеш
5
2
28
Лима
2
22
Кордейро
6
8
Лео Жаба
98
Кикас
9
Пиньо
18
Фернандеш
25
Заносело
25
Заносело
18
Фернандеш
99
Гитан
80
Йович
80
Йович
99
Гитан
33
Маркеш
19
Тавареш
19
Тавареш
33
Маркеш
9
Маркес
20
Карлос
20
Карлос
9
Маркес
98
Кикас
14
Нану
14
Нану
98
Кикас
6
21
Са
21
Са
6
22
Кордейро
8
Букка
8
Букка
22
Кордейро
2
11
Луис
11
Луис
2
9
Пиньо
20
20
9
Пиньо
Остались в запасе
Эшторил
Эштрела
38
Alan Gobetti
ВР
31
Марсело Карне
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
8
Michel Costa
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
98
Wagner
ВР
71
Lucão
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
17
Joao Reis
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
38
Alan Gobetti
ВР
31
Марсело Карне
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
8
Michel Costa
ЦП
Остались в запасе
98
Wagner
ВР
71
Lucão
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
17
Joao Reis
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Эшторил - Эштрела
3
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
10
Офсайды
1
6
Количество передач
530
351
Сейвы
6
4
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.02
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Jose Bessa, Portugal
Стадион:
Estadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril
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