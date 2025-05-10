11 мая на стадионе «Estádio José Gomes» состоится важный матч 33-го тура португальской Примейры, в котором сойдутся «Эштрела» и «АВС». Обе команды борются за выживание, и этот матч может стать ключевым для их шансов остаться в элите. «Эштрела» имеет небольшое преимущество по очкам и форму, но «АВС» настроен биться до конца.
«Эштрела»
«Эштрела» после 32 туров занимает 15-е место с 29 очками. Коллектив показывает нестабильные результаты, но при этом недавно одержал важную победу над «Порту» (2:0), что подтверждает их боевой настрой. В последних 5 матчах команда забила 3 гола и пропустила 4. Защитная линия остается организованной, пропуская в среднем менее одного гола за игру. Жоау Кикаш, главный бомбардир команды с 6 мячами в 32 играх, будет ключевой фигурой в атаке, однако «Эштрела» испытывает сложности с созданием большого количества моментов.
«АВС»
Ситуация у «АВС» куда более тревожная: всего 24 очка и 17-е место, что ставит их в зону вылета. Команда не знает побед уже 8 матчей подряд, при этом оборона выглядит откровенно слабой – 16 пропущенных мячей за последние 5 туров. В атаке команда также не впечатляет: всего 3 гола за 5 последних матчей, и даже Джон Меркадо с 5 мячами в сезоне не всегда способен изменить ход игры. Недавнее поражение от «Боавишты» (1:2) стало продолжением серии неудач.
Факты о командах:
«Эштрела»
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Победа над «Порту» (2:0) в последнем домашнем матче.
«АВС»
- Не выигрывает в 8 последних матчах.
- Пропускает в среднем 3.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 8 последних матчах подряд.
Прогноз на матч «Эштрела» – «АВС»
Анализируя форму обеих команд, очевидно, что матч пройдет с преимуществом «Эштрелы», особенно с учетом слабой обороны «АВС». Хотя хозяева не демонстрируют сверхрезультативной игры, защита гостей регулярно проваливается, что дает шанс «Эштреле» забить как минимум один мяч и удержать преимущество. «АВС» же вряд ли сможет предложить что-то весомое в атаке.
Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Эштрелы».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:0 в пользу «Эштрелы» – коэффициент 6.10
- Победа «Эштрелы» всухую – коэффициент 2.70
- Индивидуальный тотал «АВС» меньше 0.5 – коэффициент 1.85