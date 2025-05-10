11 мая на стадионе «Estádio José Gomes» состоится важный матч 33-го тура португальской Примейры, в котором сойдутся «Эштрела» и «АВС». Обе команды борются за выживание, и этот матч может стать ключевым для их шансов остаться в элите. «Эштрела» имеет небольшое преимущество по очкам и форму, но «АВС» настроен биться до конца.

«Эштрела»

«Эштрела» после 32 туров занимает 15-е место с 29 очками. Коллектив показывает нестабильные результаты, но при этом недавно одержал важную победу над «Порту» (2:0), что подтверждает их боевой настрой. В последних 5 матчах команда забила 3 гола и пропустила 4. Защитная линия остается организованной, пропуская в среднем менее одного гола за игру. Жоау Кикаш, главный бомбардир команды с 6 мячами в 32 играх, будет ключевой фигурой в атаке, однако «Эштрела» испытывает сложности с созданием большого количества моментов.

«АВС»

Ситуация у «АВС» куда более тревожная: всего 24 очка и 17-е место, что ставит их в зону вылета. Команда не знает побед уже 8 матчей подряд, при этом оборона выглядит откровенно слабой – 16 пропущенных мячей за последние 5 туров. В атаке команда также не впечатляет: всего 3 гола за 5 последних матчей, и даже Джон Меркадо с 5 мячами в сезоне не всегда способен изменить ход игры. Недавнее поражение от «Боавишты» (1:2) стало продолжением серии неудач.

Факты о командах:

«Эштрела»

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Победа над «Порту» (2:0) в последнем домашнем матче.

«АВС»

Не выигрывает в 8 последних матчах.

Пропускает в среднем 3.20 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 8 последних матчах подряд.

Личные встречи 0% (0) 50% (1) 50% (1) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Самая крупная ничья: 1:1 Португалия. Примейра, 33 тур Эштрела 0 : 1 АВС Португалия. Примейра, 16 тур АВС 1 : 1 Эштрела

Прогноз на матч «Эштрела» – «АВС»

Анализируя форму обеих команд, очевидно, что матч пройдет с преимуществом «Эштрелы», особенно с учетом слабой обороны «АВС». Хотя хозяева не демонстрируют сверхрезультативной игры, защита гостей регулярно проваливается, что дает шанс «Эштреле» забить как минимум один мяч и удержать преимущество. «АВС» же вряд ли сможет предложить что-то весомое в атаке.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Эштрелы».

Рекомендованные ставки: