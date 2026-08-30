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«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027

30 августа 2026 10:35
Бенфика - Эшторил
31 авг. 2026, понедельник 22:15 | Португалия. Примейра, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Бенфики» с форой (-2)
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Матч 4-го тура португальской Высшей лиги между «Бенфикой» и «Эшторилом» пройдет 31 августа в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка и забив семь голов, а гости имеют лишь одно очко и не выигрывают в шести последних матчах. При этом «Бенфика» выиграла пять последних очных встреч у «Эшторила» и забивает в тридцати матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Эшторил» прервать эту серию на «Эштадиу да Луш» или «Бенфика» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Бенфика» подходит к игре в отличной форме – команда одержала три победы подряд в официальных матчах, включая разгром «Каза Пии» (7:0) и две победы над «Орхусом» в Лиге Европы. В атаке орлы действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 3,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает 25 матчей подряд. В очных встречах с «Эшторилом» «Бенфика» чувствует себя максимально уверенно – она выиграла пять последних матчей и забивает в тридцати последних встречах против этого соперника. Оборона лиссабонцев небезупречна – пропускают в среднем один гол за игру, причeм команда пропускает в пяти из семи последних матчей, что даeт гостям шанс. Однако домашняя поддержка на «Эштадиу да Луш» и подавляющее преимущество в классе делают хозяев явными фаворитами.

«Эшторил» стартовал с одной ничьей и двух поражений, не выигрывает в шести последних матчах и демонстрирует слабую результативность – в среднем за последние пять игр он забивает всего 0,4 гола за встречу. В очных встречах с «Бенфикой» гости тоже уступают: всего одна победа в 31 матче, а в последних пяти встречах они не побеждали. При этом «Эшторил» забивает «Бенфике» в трeх последних очных матчах, а также пропускает в четырeх последних играх подряд. Оборона гостей пропускает в среднем 1,2 гола за игру, что даeт хозяевам хорошие шансы на крупную победу. Гостям предстоит сложнейший выезд к лидеру, и их текущая форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Бенфика». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Эшторил» не выигрывает в шести матчах и крайне мало забивает. Вероятнее всего, «Бенфика» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Бенфика» имеет подавляющее преимущество – 27 побед против 1 у «Эшторила» при 3 ничьих. Последние пять матчей остались за «Бенфикой», причeм она забивает «Эшторилу» в тридцати последних очных встречах подряд. Текущая форма хозяев значительно лучше – они забивают в среднем более трeх голов за матч, тогда как гости не могут победить уже шесть игр и редко отличаются. Это даeт «Бенфике» серьeзное психологическое преимущество перед игрой на «Эштадиу да Луш».

Личные встречи
Побед - 21 (91%)
Ничьих - 2 (9%)
Побед - 0 (0%)
57
Забитых мячей
17
2.48
В среднем за матч
0.74
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Португалия. Примейра, 12 тур
Эшторил
1 : 5
06.11.2022
Бенфика
Самая крупная ничья
Португалия. Примейра, 10 тур
Эшторил
1 : 1
30.10.2021
Бенфика
Португалия. Примейра, 4 тур
Бенфика
2 : 1
31.08.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
1 : 3
16.05.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 17 тур
Бенфика
3 : 1
03.01.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 32 тур
Эшторил
1 : 2
03.05.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 15 тур
Бенфика
3 : 0
23.12.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
3 : 1
10.03.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 8 тур
Эшторил
0 : 1
07.10.2023
Бенфика
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
1 : 0
23.04.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Эшторил
1 : 5
06.11.2022
Бенфика
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
2 : 1
20.03.2022
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Эшторил
1 : 1
30.10.2021
Бенфика
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
1 : 2
21.04.2018
Бенфика
Португалия. Примейра, 14 тур
Бенфика
3 : 1
09.12.2017
Эшторил
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
2 : 1
29.04.2017
Эшторил
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
0 : 1
17.12.2016
Бенфика
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
16.01.2016
Бенфика
Португалия. Примейра, 1 тур
Бенфика
4 : 0
16.08.2015
Эшторил
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
6 : 0
28.02.2015
Эшторил
Португалия. Примейра, 6 тур
Эшторил
2 : 3
27.09.2014
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Бенфика
2 : 0
09.03.2014
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Эшторил
1 : 2
06.10.2013
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
1 : 1
06.05.2013
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 13 тур
Эшторил
1 : 3
07.01.2013
Бенфика
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
(К) ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
27
Рафа
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Эшторил
1
Жоэль
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
5
Antef Tsoungui
ЦЗ
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
8
Шека
ЦП
12
Жоао Карвалью
(К) АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
7
André Lacximicant
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
77
Gonçalo Moreira
ЦФ
Эшторил
23
Diogo Dias
ВР
16
Мартин Турк
ВР
22
Pedro Carvalho
ЦЗ
42
Jordan Arnolin
ЦЗ
19
Tiago Parente
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
80
Luís Gomes
ЦП
90
Tiago Araujo Brito
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
17
Peixinho
ЦФ
98
Fabrício Andrade
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Соареш
26
Даль
44
Араужо
2
Лангле
6
Бах
5
Барренечеа
18
Баррейро
10
Судаков
25
Престианни
14
Павлидис
27
Рафа
3-2-1-1-2
1
Жоэль
5
15
25
Андреу
2
Санчес
3
Медрано
8
Шека
12
Карвалью
7
14
Беграуи
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
25
Престианни
11
Лукебакио
11
Лукебакио
25
Престианни
27
Рафа
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
27
Рафа
5
Барренечеа
36
Палинья
36
Палинья
5
Барренечеа
10
Судаков
77
77
10
Судаков
8
Шека
10
Холсгров
10
Холсгров
8
Шека
7
17
17
7
2
Санчес
22
22
2
Санчес
25
Андреу
98
98
25
Андреу
3
Медрано
99
Гитан
99
Гитан
3
Медрано
Остались в запасе
Бенфика
Эшторил
72
Анисиу
ЦФ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
5
Ричард Риос
ЦП
16
Ману Силва
ОП
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
Главный тренер
Марку Силва
23
Diogo Dias
ВР
16
Мартин Турк
ВР
80
Luís Gomes
ЦП
42
Jordan Arnolin
ЦЗ
19
Tiago Parente
ЦЗ
90
Tiago Araujo Brito
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
72
Анисиу
ЦФ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
5
Ричард Риос
ЦП
16
Ману Силва
ОП
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
Остались в запасе
23
Diogo Dias
ВР
16
Мартин Турк
ВР
80
Luís Gomes
ЦП
42
Jordan Arnolin
ЦЗ
19
Tiago Parente
ЦЗ
90
Tiago Araujo Brito
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Вашку Сеабра

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бенфики» с форой (-2). Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Эшторил» не выигрывает в шести матчах и крайне мало забивает. Рекомендуемая ставка – победа «Бенфики» с форой (-2) с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Бенфикой» и «Эшторилом» состоится 31 августа в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и начнется в 22:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть онлайн.

1.80
Победа «Бенфики» с форой (-2)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Португалия. Примейра Эшторил Бенфика
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