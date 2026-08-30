Матч 4-го тура португальской Высшей лиги между «Бенфикой» и «Эшторилом» пройдет 31 августа в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка и забив семь голов, а гости имеют лишь одно очко и не выигрывают в шести последних матчах. При этом «Бенфика» выиграла пять последних очных встреч у «Эшторила» и забивает в тридцати матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Эшторил» прервать эту серию на «Эштадиу да Луш» или «Бенфика» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Бенфика» подходит к игре в отличной форме – команда одержала три победы подряд в официальных матчах, включая разгром «Каза Пии» (7:0) и две победы над «Орхусом» в Лиге Европы. В атаке орлы действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 3,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает 25 матчей подряд. В очных встречах с «Эшторилом» «Бенфика» чувствует себя максимально уверенно – она выиграла пять последних матчей и забивает в тридцати последних встречах против этого соперника. Оборона лиссабонцев небезупречна – пропускают в среднем один гол за игру, причeм команда пропускает в пяти из семи последних матчей, что даeт гостям шанс. Однако домашняя поддержка на «Эштадиу да Луш» и подавляющее преимущество в классе делают хозяев явными фаворитами.

«Эшторил» стартовал с одной ничьей и двух поражений, не выигрывает в шести последних матчах и демонстрирует слабую результативность – в среднем за последние пять игр он забивает всего 0,4 гола за встречу. В очных встречах с «Бенфикой» гости тоже уступают: всего одна победа в 31 матче, а в последних пяти встречах они не побеждали. При этом «Эшторил» забивает «Бенфике» в трeх последних очных матчах, а также пропускает в четырeх последних играх подряд. Оборона гостей пропускает в среднем 1,2 гола за игру, что даeт хозяевам хорошие шансы на крупную победу. Гостям предстоит сложнейший выезд к лидеру, и их текущая форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Бенфика». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Эшторил» не выигрывает в шести матчах и крайне мало забивает. Вероятнее всего, «Бенфика» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Бенфика» имеет подавляющее преимущество – 27 побед против 1 у «Эшторила» при 3 ничьих. Последние пять матчей остались за «Бенфикой», причeм она забивает «Эшторилу» в тридцати последних очных встречах подряд. Текущая форма хозяев значительно лучше – они забивают в среднем более трeх голов за матч, тогда как гости не могут победить уже шесть игр и редко отличаются. Это даeт «Бенфике» серьeзное психологическое преимущество перед игрой на «Эштадиу да Луш».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бенфики» с форой (-2). Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Эшторил» не выигрывает в шести матчах и крайне мало забивает. Рекомендуемая ставка – победа «Бенфики» с форой (-2) с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Бенфикой» и «Эшторилом» состоится 31 августа в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и начнется в 22:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.