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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Эшторил
Бенфика - Эшторил: обзор матча 23 апреля 2023
Бенфика
23.04.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 0
Завершен
Эшторил
44'
Н. Отаменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Эшторил
90'
+5
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
90'
+4
Желтая карточка
Д. Леа Силики
Желтая карточка
А. Гримальдо
90'
+3
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Д. Нерес
86'
77'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ж. Маркеш
77'
Замена
Р. Гитан
️️️️
J. Gamboa
77'
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
Замена
Флорентину
️️️️
Шикинью
64'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
64'
Желтая карточка
Н. Отаменди
60'
46'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Т. Араужо
ГОЛ! 1:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
Д. Нерес
44'
Пенальти не реализован!
Ж. Мариу
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
16
João Gamboa
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
12
Жоао Карвалью
АП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
12
Флорентину
ОП
9
Петар Муса
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
12
Чику Жеральдеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
30
Отаменди
14
Эушнес
23
Мариу
87
Невеш
22
Шикинью
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
4-1-2-3
99
Фигейра
22
Сантуш
23
Альвару
31
Жоаозиньо
5
Виталь
16
33
Маркеш
12
Карвалью
20
Араужо
90
Кассиано
96
Эдуардо
22
Шикинью
12
Флорентину
12
Флорентину
22
Шикинью
7
Нерес
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Нерес
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
33
Маркеш
17
Леа Силики
17
Леа Силики
33
Маркеш
16
99
Гитан
99
Гитан
16
20
Араужо
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
20
Араужо
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
Остались в запасе
Бенфика
Эшторил
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Бенфика - Эшторил
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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