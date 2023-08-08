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Олимпиакос
Шикинью
€ 5 млн
Шикинью
Олимпиакос
19 июля 1995 (31)
#22 | Полузащитник
174 см
Португалия
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Трансферы
ЦСКА сделал предложение по игроку «Бенфики», которым интересуется «Динамо»
2023.08.08 21:59
5
«Динамо» усилится полузащитником «Бенфики»
2023.08.05 15:20
3
«Динамо» интересуется полузащитником «Бенфики»
2023.07.29 10:59
«Спартак» интересуется полузащитником «Бенфики» Шикинью
2021.04.29 12:27
5
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