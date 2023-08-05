«Динамо» усилится полузащитником «Бенфики»

109 матчей, 9 голов, 10 ассистов. Вот это да. Атакующий полузащитник. Походу парень на поле занимался всем подряд, кроме атаки.
«Динамо» близко к приобретению игрока «Бенфики» Шикинью.
Представители московского клуба сейчас находятся в Португалии, где занимаются оформлением сделки.
Динамовцы заплатят за полузащитника 6 миллионов евро с учетом бонусов.
- 28-летний Шикинью в «Бенфике» с 2019 года.
- Его статистика: 109 матчей, 9 голов, 10 ассистов.
- Рыночная стоимость португальца – 6 миллионов евро.