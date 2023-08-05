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    «Динамо» усилится полузащитником «Бенфики»

    «Динамо» близко к приобретению игрока «Бенфики» Шикинью.

    Представители московского клуба сейчас находятся в Португалии, где занимаются оформлением сделки.

    Динамовцы заплатят за полузащитника 6 миллионов евро с учетом бонусов.

    • 28-летний Шикинью в «Бенфике» с 2019 года.
    • Его статистика: 109 матчей, 9 голов, 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость португальца – 6 миллионов евро.

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    Источник: A Bola

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    05.08.2023 15:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +328

      Мортус 5 августа, 22:08

      109 матчей, 9 голов, 10 ассистов. Вот это да. Атакующий полузащитник. Походу парень на поле занимался всем подряд, кроме атаки.

      0
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      Рейтинг: +10

      Сергей-Манухин-google 5 августа, 17:59

      Опять весь бутор по миру собираем.Гафин на выход распиловщик

      0
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      Рейтинг: +5733

      neim 5 августа, 15:48

      А точно усилится ? А то, после прошлогодних "усилений", ввиде Дассы Нгамале, Фернандеса и Маричаля до сих пор тошно.

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