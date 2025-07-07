«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса

Защитник сборной Гондураса Денил Мальдонадо может подписать контракт с «Рубином» на 4 года. Для этого ему надо успешно пройти медосмотр. Сумма трансфера игрока из клуба «Университатя» составит около 1 миллиона евро.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за румынский клуб 38 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу.

На счету Мальдонадо 41 матч и 1 гол за сборную Гондураса. Он играл за нее этим летом на Золотом кубке КОНКАКАФ. Национальная команда дошла на турнире до полуфинала.

Ранее сообщалось, что «Рубин» также интересуется полузащитником «Сантоса» Заносело. Прошлый сезон опорный хавбек провел на правах аренды в «Эшториле».